Èþ½÷¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÇú¾Ð¡Ä¥É·³¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿NG¡¡ÂàÃÄ±¦ÏÓ¤È¤Ï¿¿µÕ¡Ö¥º¥Ü¥ó¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡×
¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÎNG¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¡ÖËÍ¤Ï¿Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¼«¤é¤Î¡ÈNG¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿ºòµ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤ÇÏÃÂê¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¸å¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥¨¡¼¥ÄÅê¼ê¤¬ç½Éô¤Ë¥«¡¼¥Ó¡¼¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÈþ¿Í¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¼êÃ»¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÌóÂ«¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥Þ¥ó¥·¡¼¤ËÌä¤¦¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È°ì¸À¡£¡ÖËÍ¤Ï¿Ë¡Ê¥¿¥È¥¥¡¼¡Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÌµÍý¤À¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Â¾¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡£¥º¥Ü¥ó¤ò²¼¤í¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤Î»Ü½Ñ¡ËÂæ¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ëËÍ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤âÇú¾Ð¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¥é¥¸¥ª¤Î¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥»¥¤»á¤â¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤é»ä¤¬»Ü½Ñ¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë