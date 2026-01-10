「ヤマトよ永遠に REBEL3199」よりプラモデル「1/1000 波動実験艦 銀河 [3199]」本日発売！
【1/1000 波動実験艦 銀河 [3199]】 1月10日 発売 価格：6,050円
【付属品】
(C)西粼義展/宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「1/1000 波動実験艦 銀河 [3199]」を1月10日に発売する。価格は6,050円。
本商品は、映画「ヤマトよ永遠に REBEL3199」より、宇宙戦艦ヤマトの姉妹艦「銀河」を1/1000スケールでプラモデル化したもの。
細部のディテール、モールドを再現したディスプレイモデルで、エフェクトパーツが付属し、主砲の発射を再現できる。
艦橋ドームパーツは色再現用のほか、別売りのLEDユニットを使用する際に使える無色のクリアパーツが付属する。
また、コスモゼロや、コスモタイガーIIなどの艦載機も付属しており、付属のディスプレイスタンドには艦載機が取り付け可能となっている。
「1/1000 波動実験艦 銀河 [3199]」
【付属品】
・ディスプレイベース×1
・艦橋ドームパーツ×1式
・コスモゼロ×1
・コスモゼロミサイル搭載機×1
・コスモタイガーII×2
・コスモタイガーII三座×2
・主砲エフェクト(大、中、小)×各3
・シール×1
・水転写式デカール×1
(C)西粼義展/宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会
※発売日は流通により前後する場合があります。