英紙が報道…高級車での違反行為に高額罰金も

イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、スピード違反を繰り返したとして運転免許停止処分を受けた。

英紙「デイリー・メール」が伝えている。

報道によれば、ライスは現地時間2023年1月3日、サリー州の自宅付近のA217道路で時速30マイル（約48キロ）制限の区間を37マイル（約59キロ）で走行していたという。その5日後となる1月8日にも、同じ道路で時速40マイル（約64キロ）制限の区間を49マイル（約79キロ）で走行。「同じ道路で1週間に2度」スピード違反を犯していたと報じている。

ライスは当時すでに6点の違反点数を抱えており、今回の違反によって累積15点に達した。このため「6か月間の運転禁止処分」となり、さらに「1,500ポンド（約27万円）の罰金に加え、600ポンドの追加課徴金、85ポンドの裁判費用を合わせた2,185ポンド（約39万円）の罰金が科された」と詳細が記されている。

判決はクロウリー地裁で下されたが、「ライスは出廷せず、本人不在のまま処分が決定された」とも伝えている。違反時には「4万ポンド（約740万円）相当のランドローバーに乗っていた」とされ、高額車両での軽率な行動に注目が集まっている。

なお、ライスはチェルシーの下部組織出身で、2015年にウェストハムとプロ契約。2023年にはカンファレンスリーグ優勝を経てアーセナルへ移籍し、イングランド代表としても中盤の主軸を担っている。

私生活では、長年交際する恋人との間に1児をもうけている26歳のライス。トップ選手としてのキャリアを重ねる一方で、今回のような違反行為により、公人としての行動にも改めて注目が集まる形となった。（FOOTBALL ZONE編集部）