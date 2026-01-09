【Pikachu's Sweet Delivery】 1月17日 発売予定 ※ポケモンセンターオンラインは1月15日10時より取り扱い開始 価格：1,430円～

ポケモンは、新作グッズ「Pikachu's Sweet Delivery」を全国のポケモンセンターにて1月17日に発売する。なおポケモンセンターオンラインでは、1月15日10時より取り扱いを開始する。価格は1,430円より。

ピカチュウがデザインされたグッズや、モロゾフのアソートチョコレートがポケモンセンターに登場。ハート型のチョコレートをもらったピカチュウが、目をキラキラ輝かせて喜んでいるようすのぬいぐるみや、キルティングが施されたパッチワーク風デザインのミニトートバッグなどがラインナップされている。

モロゾフとのタイアップ商品「ストーリーブック アソートチョコレート」は、ブック型パッケージを開くと扉絵風になっており、ピカチュウがチョコレートを運ぶようすが描かれている。

Pikachu's Sweet Delivery

1月17日 発売予定

※ポケモンセンターオンラインは1月15日10時より取り扱い開始

ぬいぐるみ Pikachu's Sweet Delivery ピカチュウ

価格：2,530円

モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery

価格：2,640円

モロゾフ スクエア缶 アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery

価格：1,430円

パッチワーク風ミニトートバッグ Pikachu's Sweet Delivery

価格：2,750円

マルチポーチ Pikachu's Sweet Delivery

価格：2,420円

ふた付きマグカップ Pikachu's Sweet Delivery

価格：2,420円

