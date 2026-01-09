【ポケモン】ピカチュウがチョコレートをお届け！ モロゾフのアソートチョコレートやグッズがポケモンセンターに登場！
ポケモンは、新作グッズ「Pikachu's Sweet Delivery」を全国のポケモンセンターにて1月17日に発売する。なおポケモンセンターオンラインでは、1月15日10時より取り扱いを開始する。価格は1,430円より。
ピカチュウがデザインされたグッズや、モロゾフのアソートチョコレートがポケモンセンターに登場。ハート型のチョコレートをもらったピカチュウが、目をキラキラ輝かせて喜んでいるようすのぬいぐるみや、キルティングが施されたパッチワーク風デザインのミニトートバッグなどがラインナップされている。
モロゾフとのタイアップ商品「ストーリーブック アソートチョコレート」は、ブック型パッケージを開くと扉絵風になっており、ピカチュウがチョコレートを運ぶようすが描かれている。
Pikachu's Sweet Delivery
ぬいぐるみ Pikachu's Sweet Delivery ピカチュウ
価格：2,530円
モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery
価格：2,640円
モロゾフ スクエア缶 アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery
価格：1,430円
パッチワーク風ミニトートバッグ Pikachu's Sweet Delivery
価格：2,750円
マルチポーチ Pikachu's Sweet Delivery
価格：2,420円
ふた付きマグカップ Pikachu's Sweet Delivery
価格：2,420円
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.