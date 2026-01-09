メディアファイブ<3824.FU>が高い。８日の取引終了後に２６年５月期の単独業績予想について、売上高を１７億３０００万円から１７億８３００万円（前期比３．７％増）へ、営業利益を１０００万円から３６００万円（同１．４％減）へ、純利益を５００万円から１８００万円（同６９．７％減）へ上方修正したことが好材料視されている。ＩＴエンジニアの需要が高まっていることを背景に、新規取引先の獲得や既存取引先における契約単価交渉が順調に進捗していることが要因としている。



なお、同時に発表した１１月中間期決算は、売上高８億８６００万円、営業利益２９００万円、純利益１８００万円だった。２５年５月期第３四半期から単独決算に移行したため前年同期との単純比較はないものの、ＳＥＳ（システムエンジニアリングサービス）事業が牽引した。



