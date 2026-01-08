「マジでゾッとした」…そんな一文から始まるX（旧Twitter）の投稿が、多くの人の関心を集めている。



投稿したのは、「ぜん＠薬を使わない肌荒れ専門家」さん。アトピー改善や体質改善の発信で知られる人物だ。



きっかけは、皮膚科医として働く友人との何気ない会話だったという。



「若いのに加齢臭が出る人って、何が違うの？」



腸内環境、水分不足、胃もたれ…ここまでは想像がついた。しかし最後に告げられた言葉が、多くの人の常識を覆した。



「汗をかかない人」



「汗＝臭い」は誤解？ 汗を避けるほど体臭が強く感じられる理由

投稿では、「汗をかくと臭くなるから、できるだけ汗をかかないようにしている人ほど、逆に臭いが強くなる」と指摘されている。



ぜんさんによると、汗そのものはほぼ無臭。問題は、汗を“かかない状態”が続くことにあるという。



取材に対し、次のように説明してくれた。



「汗は体温調節だけでなく、皮膚環境をリセットする役割もあります。普段あまり汗をかかないと、皮脂や菌のバランスが固定されやすくなり、いざ汗をかいたときに、臭いが一気に強く出ることがあるんです」



つまり、「汗を抑える＝清潔」という単純な話ではないのだ。



加齢臭の主成分「ノネナール」は年齢だけが原因ではない

一般的に「加齢臭＝中高年」と思われがちだが、その主成分とされるノネナールは、年齢そのものだけで発生するわけではないという。



「ノネナールは、皮脂に含まれる脂肪酸が酸化することで生まれます。年齢とともに増えやすい傾向はありますが、若くても、酸化・炎症・代謝不全などの条件がそろえば、“加齢臭に近い臭い”が出ることは理論上、否定はできません」



実際、若年層で問題になる体臭は、ノネナール単独ではなく、酸化した皮脂や発酵臭、腸内環境の影響などが複合した「加齢臭っぽい臭質」として感じられるケースが多いという。



東洋医学でも共通する考え方「臭いは体からの警告」

投稿では、中医学・アーユルヴェーダ・ユナニ医学といった“世界三大医学”にも触れられている。それぞれ呼び名は違うが、共通しているのは次の考え方だ。



中医学：「湿熱の停滞」

アーユルヴェーダ：「アーマ（未消化物）」

ユナニ医学：「体液の腐調」



「どれも、“体の中で処理しきれなくなったものが滞り、別の形で表に出ている状態”を指しています。現代医学で言えば、炎症や酸化ストレス、代謝や排出の低下と重なります」



臭いは「敵」ではなく、体が出しているサイン…この視点が、多くの共感を集めている理由の一つだろう。



制汗剤や香りで“フタをする”ことの落とし穴

体臭対策として一般的な制汗剤や香りによるケアについても、注意を促している。



「制汗剤や香りがダメなのではありません。ただ、それだけで解決しようとすると、“出口にフタをする”形になり、原因が置き去りになることがあります」



強い制汗や過度な殺菌は、皮膚の菌バランスを崩し、結果的に臭いがぶり返しやすくなることもあるという。



「若いのに加齢臭かも…」と悩む人へ

最後に、ぜんさんはこう語る。



「年齢の問題だと決めつけないでほしい。生活のリズム、睡眠、食事、入浴、軽い運動…丁寧な日々の積み重ねが、体の巡りを整えます。臭いは、体が『見直してほしい』と出しているサインなんです」



汗をかかないほうが清潔、そう思い込んできた人ほど、考えさせられる内容だった。



体臭の悩みは、見た目以上に人の自信や人間関係に影響するもの。「若いのに」と一人で抱え込む前に、体の内側に目を向ける視点が、これからは必要なのかもしれない。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）