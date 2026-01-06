「２０２５プロレス大賞」（東京スポーツ新聞社制定、デイリースポーツなど選定）の授賞式が７日、都内で行われた。新日本プロレスの１・４東京ドーム大会で２６年間の現役生活を終えた棚橋弘至（４９）は、自身初の技能賞を受賞。さらに、４日の引退試合が今年のベストマッチに選出されることへ野心を燃やした。女子で史上初の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に選ばれたスターダムの上谷沙弥（２９）、年間最高試合のノア・清宮海斗（２９）、ＯＺＡＷＡ（２９）らも出席した。

棚橋は技能賞受賞で、ＭＶＰ、ベストバウト、個人三賞を総ナメにして史上初の“生涯グランドスラム”を達成した。「僕はエース感が強すぎて、ビジュアルや肉体で（注目が集まり）、技術という部分であまり評価されなかったが、（憧れが）藤波（辰爾）さん、コーチは木戸（修）さんで、技巧派レスラーになりたかった。最後に技能賞をいただき本当にうれしい」と感慨を込めた。

また、４日のオカダ・カズチカとの引退試合は２０２６年のベストバウトの選考対象となるだけに「まだ権利を残しているってことで面白い。（試合時間が）３３分３秒だったので、ＳＵＮ、ＳＵＮ、ＳＵＮと、太陽、太陽、太陽ということで…。これは（受賞も）あるね（笑）」と意欲。太陽のエースは目がくらむほどのダジャレで締めくくった。