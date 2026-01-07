「サウジアラビアでプレーするのは最悪」 発言のアスレティック主将がスーペルコパの国外開催にあらためて苦言 「適切ではなかったが後悔はしていない 」

「サウジアラビアでプレーするのは最悪」 発言のアスレティック主将がスーペルコパの国外開催にあらためて苦言 「適切ではなかったが後悔はしていない 」