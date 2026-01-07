この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリカYouTuberのばも氏が、自身のYouTubeチャンネルで「デリカD:5で真冬の車中泊を楽しむ方法【冬こそ車中泊のオンシーズン】」と題した動画を公開。「冬こそ車中泊のオンシーズン」だと語り、特別な装備がなくてもデリカD:5で真冬の車中泊を快適に楽しむための具体的な方法を解説した。



ばも氏は、車中泊において夏は暑さや虫の問題で快適に過ごすのが難しい一方、冬は「寒さ対策さえすれば快適に過ごせる」と指摘。自身の経験として、かつて-15℃の極寒の環境でもエンジンをかけずに車中泊をしていたと語った。エンジンをかけたまま寝るのは、雪などでマフラーが塞がれた場合に排気ガスが車内に流入し、一酸化炭素中毒になる危険性が非常に高いため、絶対に避けるべきだと注意を促した。



寒さ対策の基本となる寝床については、高価なアウトドア用の寝袋は必ずしも必要なく、「自宅で使っている布団で十分」だと説明。デリカのようなミニバンはシートを倒しても凹凸が残るため、敷布団の下にクッションや座布団を詰めて段差をなくし、平らな寝床を作ることが快眠の第一歩だという。掛け布団は複数枚用意し、最も重要なポイントとして「一番上に毛布をかけること」を挙げた。これにより布団の間に空気の層ができ、体温で暖まった空気を逃さず、保温効果が格段に高まる仕組みだと解説した。



さらに快適性を求めるなら、ポータブル電源と電気毛布の活用がおすすめだという。電気毛布を敷布団の上と掛け布団の下に「2枚使いしてサンドイッチにする」ことで、朝まで暖かく過ごせるとした。また、窓からの冷気を防ぐために、市販の銀マットを窓の形に合わせてカットし、隙間に挟み込む方法も有効だと紹介した。これらの装備と工夫があれば、エンジンを停止したままでも安全かつ快適に冬の車中泊が楽しめるだろう。