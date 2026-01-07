この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員が解説、紅白歌合戦の知られざる背景「なぜ炎上した出演者を降板させられないのか？」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【紅白歌合戦】なぜ止められないのか。出演者が炎上してもNHKが判断を変えない理由についてお話します。」と題した動画を公開。K-POPアイドルグループの出演を巡る騒動に触れ、NHKが一度決めた判断を覆すことが「極めて難しい」構造的理由を解説した。



動画で下矢氏は、紅白歌合戦への出場が決まったK-POPアイドルグループ「aespa」のメンバーが過去にSNSへ投稿した写真が「原爆のきのこ雲を模したランプではないか」として炎上し、出場辞退を求める署名活動にまで発展した問題を取り上げた。NHK側は「出演決定に変わりはない」との立場を表明しているが、なぜ批判を受けても判断を変えないのか、その背景をテレビ制作の実務的な視点から紐解いていく。



下矢氏は、出演の取り消しが困難な理由として、まず「SNSで批判が盛り上がったら毎回出演を取り消しにするのか」という前例を作ってしまうリスクを挙げる。また、今回の投稿は3年前のものであり、所属事務所も「被爆者を揶揄する意図はなかった」と回答している以上、違法行為でもない事柄を理由に出演を取りやめる「大義名分」が立てにくいと指摘した。さらに、すでに国会答弁でNHK幹部が問題ない旨を回答してしまっているため、公式見解を覆すことは新たな説明責任を生じさせ、組織として極めて困難であると語る。



最後に下矢氏は、視聴率や若者層の獲得を意識してK-POPアーティストの出場枠が増えている現状に触れつつ、「公共放送であるNHKは市場原理の外にいる存在」だと主張。目先の数字だけでなく、日本のエンターテインメント産業の育成に貢献するなど、より高い視座に立った番組作りをすべきではないかと問題提起し、動画を締めくくった。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya