元ヤクルト監督で、野球評論家の古田敦也氏（60）が、7日放送のカンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に出演。ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）について解説した。

岡本は6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行い「僕の娘に30球団のロゴを見せた時に一番最初に“これがかわいい”と言って選んだのがブルージェイズでした」と明かし、報道陣を笑わせる一幕もあった。

そんな会見VTRを見ていた古田氏は「娘さんがロゴがかわいいとか言ってましたけど、僕が会見で注目したのが、岡本君が上着脱いだ時の裏地でした。派手な裏地で」とコメント。スーツの裏地がカラフルな色彩で「なかなかいない。パンチ佐藤さん以来ですよ」と笑った。

番組では岡本がスーツからユニホームに着替える際のVTRでチェックし、共演者も裏地に驚いた。表地は至ってベーシックなスーツだっただけに、古田氏は「本人こだわりがあるんでしょうね。ちょっと聞いてみたい」と興味津々。「（理由は）なんかありますよ。これトロントで話題になっていると思いますよ」と話していた。