『サイレント・ウィッチ』（カドカワBOOKS）の最新11巻が1月9日（金）に発売される。

【画像】『サイレント・ウィッチ』のサイネージジャックが展開

「このライトノベルがすごい！2026」（宝島社刊）単行本・ノベルズ部門で第1位を獲得した『サイレント・ウィッチ』。累計発行部数が200万部突破したシリーズの、11巻の発売を記念して1月5日（月）より東京メトロ新宿駅にて大型広告とサイネージジャックが展開されている。

東京メトロ新宿駅メトロプロムナードにて、大型交通広告を掲出。黒基調で〈沈黙の魔女〉として幻想的に佇む#クールなモニカと、白基調で年相応の少女としての魅力が溢れる#キュートなモニカでデザインされた2種類の大型ポスターが登場。Xでも「#クールなモニカ#キュートなモニカを応援しよう！」企画を実施中。

サイネージジャックは、東京メトロ新宿駅東口改札外定期券うりば前にて展開。９本の柱サイネージ毎に異なるキャラクターが登場するスペシャル映像が放映されている。両媒体とも掲出期間は2026年1月5日（月）～1月11日（日）となっている。

〈沈黙の魔女〉モニカ・エヴァレット。無詠唱魔術を使える世界唯一の魔術師で、伝説の黒竜を一人で退けた若き英雄。だがその本性は――超がつく人見知り。無詠唱魔術を練習したのも人前で喋らなくて良いようにするためだった。才能に無自覚なまま“七賢人”に選ばれてしまったモニカは、第二王子を護衛する極秘任務を押しつけられ……気弱で臆病だけど最強。引きこもり天才魔女が正体を隠し、王子に迫る悪をこっそり裁く痛快ファンタジー。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）