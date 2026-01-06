【ヒロアカ】公式スピンオフ『ヴィジランテ』OP映像&ノンクレジットED映像公開！
毎週月曜 TOKYO MX、ytvほかで放送中の『僕のヒーローアカデミア』公式スピンオフ作品『ヴィジランテ』のオープニング＆ノンクレジットエンディング映像が公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
その ”ヒロアカ” の公式スピンオフシリーズとして『少年ジャンプ＋』で連載され、今年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。公開中の第2期 本PVでは、相澤消太の学生時代が描かれることも明かされ、大きな反響を集めている。
そんな ”ヒロアカ” ファン大注目の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のTVアニメ第2期がついに1月5日に初回放送スタート！
そして、初回放送にあわせてOPテーマ すりぃ『CATCH！！！』、EDテーマ シャイトープ『ミス・ユー』を用いたOP映像&ノンクレジットED映像が公開された。
『ヴィジランテ』第2期の幕開けを飾るオープニングテーマ、すりぃ『CATCH！！！』は、すりぃならではの独自の解釈でヒーローを表現した遊び心が溢れた疾走感のある楽曲。
オープニング映像は、非合法ヒーロー《ヴィジランテ》たちが街の裏側で躍動する姿を描いたダークでありながらもポップな中毒性のある映像となっている。
エンディングテーマ、シャイトープ『ミス・ユー』は、大切な存在に背中を押され前へ進む、本作の主人公・コーイチに重なるような心情を歌い上げたエモーショナルな楽曲。
エンディング映像は、《ヴィジランテ》たちが日常に溶け込む様をカメラで捉えたエモーションな映像となっている。
作品世界を彩る2つの楽曲と映像を、この機会にぜひお楽しみを！
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
