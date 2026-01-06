中国の女性インフルエンサーが、家族と連絡が取れなくなった後、カンボジアの路上で衰弱した状態で発見された。

5日、中国国営の新華社通信などによると、最近、中国のSNSを中心に、福建省出身の女性インフルエンサーがカンボジアの街をさまよっているとする投稿や写真が拡散している。

SNSに投稿された写真を見ると、Aさんは長い髪が乱れたまま、顔や全身が著しくやせ細っており、ツイードのジャケットを着た上半身とは対照的に、下半身は短いズボン姿だった。膝にはあざや傷があり、サングラスを額に逆さに載せたまま、膝関節のX線写真を手にしていた。

警察の調べによると、この女性は中国版TikTok「抖音（ドウイン）」でフォロワー3万4000人を持つインフルエンサーだったことが分かった。Aさんは昨年4月、金銭を得る目的でカンボジアへ渡航した。その後、現地の犯罪組織に拉致され、暴行や拷問、性売買を強要された末に脱出し、精神に異常を来した状態で路上をさまよっていたとされる。

新華社通信は「在カンボジア中国大使館がこうした事実を把握した後、直ちに現地警察などと連絡を取った」とし、「今月3日、シアヌークビルの病院でAさんを発見した」と伝えた。

家族によると、Aさんは昨年12月26日、「足が痛く、病院に行く必要がある」として治療費を求め、家族は2200元（約4万9000円）を送金した。しかし同日、親族がSNSに投稿されたAさんの写真を発見し、その知らせを受けた両親が娘に連絡を試みたものの、連絡は取れなかった。このため両親は、地元の公安当局に行方不明届を提出した。

警察によると、Aさんは「高収入の仕事がある」という誘い文句を信じてカンボジアへ向かったことが判明した。在カンボジア中国大使館はAさんを別の病院に移送して治療を受けさせ、健康状態が一定程度回復した後、家族に連絡し、帰国手続きを進める方針だという。