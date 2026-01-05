内田理央「ストックしてます」バッグにも入れる肌荒れ対策の愛用クリーム

内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 】What's in my bag??最近のバッグ事情を全部見せｯ』の動画を投稿。バッグの中身を公開しながら、愛用品も紹介してくれました！中には美容系のアイテムも。

【関連記事】内田理央「試す価値はある」効果を実感！愛用のまつ毛美容液

■肌荒れ対策に

動画で紹介されたのがこちら！

KOPHER/メルダーSOSシステム 5,600円（編集部調べ）

外部刺激による肌荒れのターンオーバーをサポートしてくれるクリーム！

内田さんはこちらについて「突然プツッとできたりとか、そういう時に使ってる肌のクリームです」と肌ケアのために持ち歩いていると紹介。

また、使用感についても「サラッとしたテクスチャー」「お肌の治安が悪いときにすごく便利」と評価！

続けて「めっちゃストックしてます」「今2〜30本くらいあります、すぐ使っちゃうからさ」と家でも出先でも愛用していると語っていました！

■投稿もチェック

動画内では、そのほかのバッグの中身も紹介！様々な愛用品を見せてくれていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。