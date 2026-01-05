ニッキューナナ・こっちゃん選手が12月24日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、海外で謎のバズり方をしていたことを明かした。

2026年、単独ライブ「マンチョゲマーチ」を開催するニッキューナナ。3月14日には東京公演、3月17日には大阪公演、4月3日には宮城公演を実施する。

前回の単独ライブではコントだけではなく、楽曲も生歌で披露した。今回も新曲を披露する予定。

こっちゃん選手は「（ニッキューナナとして発表した）1曲目が『MAN -CALL』という曲で、この曲をバズらせたくてね。一回、Shortsとかでダンスとかも考えて」と振り返った。

2022年9月、楽曲「MAN -CALL」を発表。当時、TikTokなどでダンス動画が流行っていたため、振り付けを考えて投稿したという。

こっちゃん選手は「（パーパーの）あいなぷぅも呼んで、あいなぷぅにも踊らせて、Shortsに上げて」と話すと、相方の峯シンジは「あいなぷぅ、そのことデジタルタトゥーって言ってるよ」と明かした。

こっちゃん選手は「それを投稿したら、なんかね、海外で変なバズり方して。顔でこうやって動かすパズルゲームみたいな。それのBGMで、うちらめちゃくちゃバズって」と告白。

「MAN -CALL」の「あなたはどこへ行くの？」という歌詞の部分が、海外のパズルゲームの動画で使用されていたという。

こっちゃん選手は「誰も知らなかったけどね、そのバズり。誰も知らなかったけど。全然ダンスも踊ってくんなかったから」と語り、バズり方は二人が思い描いていた形と違ったようだ。

しかし、その悔しさが楽曲制作の糧になり、現在もコントと並行して準備を進めているとした。

なぜか動物に懐かれないこっちゃん選手や空き会議室の用途などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

12月31日（月）には、最新回も配信中。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」

■配信時間：毎週水曜日19時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：ニッキューナナ（こっちゃん選手・峯シンジ）

■メールアドレス：297@abc1008.com

■番組公式X：@297_abc1008

■配信先はこちら