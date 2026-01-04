　いわきFCは4日、東京ヴェルディからFW西谷亮(21)が完全移籍で加入することを発表した。契約期間は2029年6月30日までとなる。

　西谷は東京Vのアカデミーで育ち、2022年にトップチーム昇格。2024年から育成型期限付き移籍でFC岐阜に所属し、昨季はJ3リーグ戦32試合でチームトップの8得点を挙げた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW西谷亮

(にしたに・りょう)

■生年月日

2004年1月10日(21歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

180cm/69kg

■経歴

FCパーシモン-東京Vジュニア-東京V Jrユース-東京Vユース-東京V-岐阜-東京V

■出場歴

J2リーグ:13試合

J3リーグ:63試合12得点

天皇杯:7試合

■コメント

▽いわき側

「いわきFCに関わるすべての皆さま、はじめまして。

このたび、東京ヴェルディから完全移籍で加入することになりました、西谷亮です。

クラブのできた背景や目指している姿を聞き、このクラブのために戦い、共に成長したいと強く感じ、移籍を決断しました。覚悟を持って選んだ道です。言葉ではなく、プレーで証明します。

小学校4年生からずっと緑色のユニフォームを着てきたので、赤色がどれくらい似合うのか自分でも楽しみです。スタジアムで皆さまと共に戦える日を心待ちにしています。これからよろしくお願いします!」

▽東京V側

「この度、いわきFCへ完全移籍する決断をしました。

小学4年生からの13年間、本当にお世話になりました。

プロになってからの4年間、全くクラブの力になれず、期待し応援してくださった皆さまに申し訳ない気持ちと、自分の力不足を痛感しています。

それでも、幼い頃から自分を育ててくれ、夢だったプロサッカー選手という道を叶えてくれたこのクラブには、感謝の気持ちしかありません。

東京ヴェルディで出会ったすべての方々に、心より感謝申し上げます。

何年経っても、どこでプレーしていても、東京ヴェルディは自分にとって特別で、愛するクラブです。

これからは一人のヴェルディファンとして、応援していきます。

そしていつか必ず、追いつき、追い越します。

改めて、本当にありがとうございました。」

▽岐阜側

「2025シーズンも多大なるご支援・ご声援いただき、ありがとうございました。

この度、いわきFCへ移籍することを決断しました。

岐阜で過ごした2年間は、これまでの人生で最も自分と向き合う時間でした。

悩み、苦しみ、葛藤する日々の中で新しい自分と出会い、確かな成長を感じることができました。ようやくサッカー選手としての一歩目を踏み出せたように思います。

このような充実した時間を過ごせたのは、監督、スタッフをはじめ、ファン・サポーターの皆さま、そして支えてくださった方々のおかげです。岐阜で出会った全ての人に心より感謝申し上げます。

これからも自分らしく、大好きなサッカーを全力で楽しんでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。

FC岐阜のさらなる発展とご活躍を心より願っています。

岐阜でプレーできて本当に幸せでした。岐阜県が大好きになりました。またきます!

改めて、2年間本当にありがとうございました。」