東京V西谷亮がいわきに完全移籍「覚悟を持って選んだ道です」昨季はレンタル先の岐阜でチーム得点王
いわきFCは4日、東京ヴェルディからFW西谷亮(21)が完全移籍で加入することを発表した。契約期間は2029年6月30日までとなる。
西谷は東京Vのアカデミーで育ち、2022年にトップチーム昇格。2024年から育成型期限付き移籍でFC岐阜に所属し、昨季はJ3リーグ戦32試合でチームトップの8得点を挙げた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW西谷亮
(にしたに・りょう)
■生年月日
2004年1月10日(21歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
180cm/69kg
■経歴
FCパーシモン-東京Vジュニア-東京V Jrユース-東京Vユース-東京V-岐阜-東京V
■出場歴
J2リーグ:13試合
J3リーグ:63試合12得点
天皇杯:7試合
■コメント
▽いわき側
「いわきFCに関わるすべての皆さま、はじめまして。
このたび、東京ヴェルディから完全移籍で加入することになりました、西谷亮です。
クラブのできた背景や目指している姿を聞き、このクラブのために戦い、共に成長したいと強く感じ、移籍を決断しました。覚悟を持って選んだ道です。言葉ではなく、プレーで証明します。
小学校4年生からずっと緑色のユニフォームを着てきたので、赤色がどれくらい似合うのか自分でも楽しみです。スタジアムで皆さまと共に戦える日を心待ちにしています。これからよろしくお願いします!」
▽東京V側
「この度、いわきFCへ完全移籍する決断をしました。
小学4年生からの13年間、本当にお世話になりました。
プロになってからの4年間、全くクラブの力になれず、期待し応援してくださった皆さまに申し訳ない気持ちと、自分の力不足を痛感しています。
それでも、幼い頃から自分を育ててくれ、夢だったプロサッカー選手という道を叶えてくれたこのクラブには、感謝の気持ちしかありません。
東京ヴェルディで出会ったすべての方々に、心より感謝申し上げます。
何年経っても、どこでプレーしていても、東京ヴェルディは自分にとって特別で、愛するクラブです。
これからは一人のヴェルディファンとして、応援していきます。
そしていつか必ず、追いつき、追い越します。
改めて、本当にありがとうございました。」
▽岐阜側
「2025シーズンも多大なるご支援・ご声援いただき、ありがとうございました。
この度、いわきFCへ移籍することを決断しました。
岐阜で過ごした2年間は、これまでの人生で最も自分と向き合う時間でした。
悩み、苦しみ、葛藤する日々の中で新しい自分と出会い、確かな成長を感じることができました。ようやくサッカー選手としての一歩目を踏み出せたように思います。
このような充実した時間を過ごせたのは、監督、スタッフをはじめ、ファン・サポーターの皆さま、そして支えてくださった方々のおかげです。岐阜で出会った全ての人に心より感謝申し上げます。
これからも自分らしく、大好きなサッカーを全力で楽しんでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。
FC岐阜のさらなる発展とご活躍を心より願っています。
岐阜でプレーできて本当に幸せでした。岐阜県が大好きになりました。またきます!
改めて、2年間本当にありがとうございました。」
