スターラックス航空は、長距離路線の機内アメニティを刷新する。

ファーストクラスとビジネスクラスではパジャマ、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスではアメニティキットを刷新する。化粧室のフレグランスを変更する。

ファーストクラスではイギリス・ロンドンのテーラーブランドHUNTSMANのパジャマを提供する。ブランドを象徴する千鳥格子をウエアと外装布袋に配し、ボタン付き封筒型パッケージで用意する。1月1日から提供を開始した。

ビジネスクラスではポール・スミスのパジャマを提供する。象徴的なマルチカラーのストライプを、トップスのウエスト両脇・パンツのドローコード・収納袋などのディテールに控えめに配置した。台北/桃園〜フェニックス線の就航を記念し、1月15日から同路線、1月末から長距離路線全路線で提供する。

また、プレミアムエコノミークラスではSMILEYとのコラボアメニティを全面刷新し、オーシャンブルーとサンドベージュをテーマカラーとして、2月末に提供を開始する。台湾の寝具ブランド「眠豆腐」とコラボしたピローカバーを1月1日から、専用スリッパを1月から順次アップデートして提供する。

エコノミークラスでもサステナブル素材の新アメニティの提供を開始し、往復で外袋デザインを変えている。イギリスのライフスタイル＆フレグランスブランドUrban ApothecaryのOudh Geraniumを採用し、リップバウムも新たに追加する。

化粧室では、ファーストクラスとビジネスクラスはTHREEが香りの基調設計を担った「Inspired by THREE」、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスはUrban Apothecaryのフレグランスを採用した。