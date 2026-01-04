第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。5区で大逆転を演じた黒田朝日（4年）には、他のランナーとは違う特徴が。ネット上でも話題になったが、本人がその理由を語っていた。

当日変更で5区を託されたスーパーエース・黒田。先頭と3分24秒差の5位でタスキを受けたが、大逆転を演じた。城西大、国学院大、中大を抜き、終盤に早大・工藤慎作（3年）も逆転。1時間7分16秒の区間新記録でゴールテープを切った。昨年の若林宏樹（青学大）がマークしていた1時間9分11秒を1分55秒更新。まさに衝撃の記録で、金栗四三杯＆MVPを獲得した。

黒田と言えば、多くのランナーがタイムを確認するために装着している腕時計をつけていないことでも話題に。X上では「腕時計してないのすごいな」「常識を覆す驚き」「感覚で走って区間記録2分近く更新してるのなんてここ10年くらいで初めて見た」「初めての5区で腕時計もせずに区間新ってどうなってんの」「感覚で走ってるって、そんなことある！？」などと驚きの声が上がっていた。

3日に日本テレビ系で放送された「完全密着！ 箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」の番組内では、黒田が「タイムを気にして走るより、自分の感覚の中で限界まで走る。感覚で走ったほうが走りやすい」と、腕時計をしない理由も語っていた。



