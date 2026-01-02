この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「え､全部食べるの？ライギョにイセエビ与えたらスゴかった…【やせすぎ雷魚78日目】」と題した動画を公開しました。動画では、飼育していたものの死んでしまったイセエビを、ペットのライギョに与える様子が収められています。大きなイセエビを丸ごと豪快に捕食するライギョの姿が見どころです。



動画は、飼育78日目を迎えたライギョ「うなぎ」の紹介から始まります。続けて、数日前に撮影された映像として、飼育していたイセエビが突然死してしまったことが報告されました。もともとは鮮魚店で食用として売られていたものを救出し、飼育していたとのこと。投稿者は「脱皮するのかな」と思っていた矢先の出来事だったと語ります。



投稿者は、イセエビの命を無駄にしないよう、ライギョの餌にすることを決意。冷凍保存していたイセエビを解凍し、捌いていきます。まずは食べやすそうな尻尾の部分の殻を剥き、プリプリの身を取り出しました。



水槽にイセエビの身を近づけると、ライギョはすぐに反応。大きな身を一口で豪快に吸い込むように捕食します。あまりの勢いに、見ていた投稿者も驚きの声をあげました。



しかし、まだ食べ足りない様子のライギョ。投稿者は、残りの上半身も与えることにします。上半身を捌いていると、内側には脱皮の準備をしていたと思われる新しい殻ができていたことが判明。その上半身も水槽に入れると、ライギョはこれも一瞬で捕食し、大きなイセエビをほぼ丸ごと一匹食べきりました。



命の連鎖を感じさせるとともに、肉食魚であるライギョの力強い捕食シーンに圧倒される動画となっています。食後、満足げにお腹を膨らませるライギョの姿に、生命の力強さを感じられるでしょう。