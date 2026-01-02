「2026年はクラブにとって本当に大事な年になる」

アスルクラロ沼津は1月2日、FW齋藤学と2026シーズンの契約を更新したと正式に発表した。

35歳のベテランは、2025年のJFL降格を乗り越え、クラブの再出発に向けて残留を決断した。

現在35歳の横浜F・マリノスの下部組織で育ち、トップチーム昇格後は愛媛FCへの期限付き移籍を経て再び横浜FMで主力として活躍。2013年にはJリーグベストイレブンに選出された。以降、川崎フロンターレ、名古屋グランパス、水原三星ブルーウィングス（韓国）、ニューカッスル・ジェッツ（豪州）などを渡り歩き、2023年にベガルタ仙台、2024年からアスルクラロ沼津に加入していた。

昨季、沼津はJ3からJFLに降格。齋藤はそのなかでもチームを牽引する存在としてプレーを続けていた。クラブは発表の中で、契約更新に際しての齋藤の強い思いを紹介している。

齋藤は公式コメントで「10年、20年後に沼津が大きなクラブになったと言ってもらえるよう、2026年、2027年は本当に大事な年になる」と語り、「僕はまだ死んでいません。まだまだ向上していきたい」と覚悟を口にした。

齋藤のコメント全文は以下の通り。

「新年あけましておめでとうございます。10年、20年後アスルクラロ沼津が大きなクラブになっていて、 『2025年の悔しさ、苦しさがあったからこそ、大きなクラブになれた。』 そう言ってもらう為にも2026-2027年シーズンが、アスルクラロ沼津にとって本当に大事な年になると思います。

その年にこのチームの一員でいられる事を嬉しく思いますし、昨年の反省として自分が思う足りなかったことを今年は、発信、発言、行動をしていきたいなと思います。僕はまだ死んでいません。 まだまだ向上していきたいと思っています。JFLからもう一度アスルクラロ沼津を作り上げていきましょう」（FOOTBALL ZONE編集部）