Amazon 初売りでチェックしたい注目アイテムまとめ【明日から】
「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）9時から開催されます。今回は事前に公開されているセール予定商品の中から、注目商品をピックアップ。

松屋のお得な詰め合わせやストックしておきたい飲料、定番のウエアやシューズなどが特別価格で手に入ります。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら

重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー ML725 現行モデル メンズ レディース

時流に合わせたバランスの良いサイズ感にアップデート


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット Mountain Light Jacket ブラック L

小さく収納して持ち運びも。ノースフェイスのジャケット


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット Swallowtail Hoodie ブラック L

暖かさと高い速乾性が魅力のトレーニングベースレイヤー


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] UA COLDGEAR ARMOUR CREW SHIRT

グンゼの子ども用インナーシャツ 2枚組 100〜150cm


GUNZE(グンゼ)

GUNZE(グンゼ) インナーシャツ 2枚組 子供肌着 男の子 長袖 丸首 襟開き広め 秋冬シーズン 部屋干し 抗菌防臭 綿100% 2P セット組 男児

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]

丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」


本麒麟

本麒麟 キリン ビール350ml×24本 発泡酒新ジャンル

ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に


オールフリー

からだを想う オールフリー 500ml 24本【内臓脂肪を減らす】 [ サントリー ノンアルコール ビール ]

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

綾鷹 濃い緑茶 2L PET (Amazon専用) ×8本

肉尽くし！松屋の牛を食べつくす10種30食のオールビーフバラエティ福袋


松屋

【松屋】10種30食のオールビーフバラエティ福袋 松屋のすべてが楽しめる！

ゲーム機の容量拡張におすすめ。SanDiskのmicroSDカード 1TB


SanDisk

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD カード 1TB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-1T00-GH3MA 簡易デザインパッケージ 10年間限定保証

部位ごとに細かく調整できる、サロニアのEMSリフトブラシ


SALONIA(サロニア)

SALONIA サロニア EMS リフトブラシ 3Dケア 電気ブラシ 美顔器 電動頭皮ブラシ リフトアップ 【Amazon.co.jp限定】

部屋全体を暖める。デロンギの電気ヒーター 10〜13畳用


De'Longhi(デロンギ)

De'Longhi (デロンギ) マルチダイナミックヒーター MDHU15-BK 電気ヒーター ゼロ風暖房 節電 直感操作クリックノブ リモコン付き 表面温度約60℃ 節電 [10-13畳] [ピュアホワイト×マットブラック] デロンギファミリー登録で5年保証

その他のおすすめ商品


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ 使い捨てカイロ 貼る 240枚 日本製 ぽかぽか家族

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) テント ツーリングドーム LX 2~3人用 キャンプ アウトドア フェス 収納 コンパクト 簡単設営 カンガルーテント ソロキャンプ

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) コンパクトフォールディングチェア オリーブ 2000033562 アウトドア キャンプ 釣り コンパクト 折りたたみ 収納ケース付き 椅子 ローチェア 焚き火 あぐら

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ アウトドアチェア キャンプ椅子 キャンプ用品 ムーンチェア チェア ベージュ コンパクト 収納 収縮タイプ 簡単組立 アウトドア ?CC-MOC

パンパース

【パンツ ビッグサイズ】パンパース オムツ 肌へのいちばん (12-22kg) 150枚(50枚×3パック) [ケース品]【Amazon.co.jp限定】

→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→ キャンペーンのエントリーはこちら


