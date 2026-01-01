ºÒ³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´í¤Ê¤¤¡ªËÉºÒ»Î¤ÎÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëNG¼ýÇ¼¡×3Áª
¸º¤é¤¹¡¦¸ÇÄê¤Ç¥ê¥¹¥¯·Ú¸º
¤Þ¤ºËÉºÒ¤ÎÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤ò¼êÊü¤¹¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é¡©!¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥â¥Î¤ò¸º¤é¤»¤Ð¤½¤ì¤À¤±ºÒ³²»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç¤ÌÜ¤Î²È¶ñÎà¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¤Û¤È¤ó¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²È¶ñÎà¤ÏÃæ¿È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¸º¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤Ï¡¢¸ÇÄê¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ÇÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÍÉ¤ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤Ç¤âÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤òÄã¤¯¤·¤¿¤ê¡¢Å¾ÅÝ¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤»¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÂçÁÝ½ü¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂçÁÝ½ü¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡Ö¸º¤é¤»¤ë¡¦¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤ë²È¶ñ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê²È¶ñ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
NG¼ýÇ¼¡¤À¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡¦Äß¤ë¤¹¼ýÇ¼
ÉÑÈË¤Ë»È¤¦¤«¤é¡¢¤È½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥³¥ó¥í¼þ¤ê¤Ê¤É¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ä¡¼¥ë¤òÄß¤ë¤¹¼ýÇ¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
É®¼Ô¤â²áµî¡¢ÊñÃú¤ä¤Þ¤ÊÈÄ¡¢º½Åü¡¦±ö¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¤Îºî¶ÈÂæ¤ä¥³¥ó¥í¼þ¤ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿ÌÅÙ5¤ÎÍÉ¤ì¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ËÊñÃú¤äÆ«´ï¤ÎÄ´Ì£ÎÁÆþ¤ì¤ÏÈô¤Ó¡¢¾²¤Ë»¶Íð¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢»È¤Ã¤¿¤é¼ýÇ¼¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¼ýÇ¼¤äÄß¤ë¤¹¼ýÇ¼¡¢ÊØÍø¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤êÍî²¼¤·¤¿¤ê´í¸±¤Ê¤³¤È¤â¡£¡ÖÁ´Éô¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â½Ð¤¹¤â¤Î¤äÄß¤ë¤¹¤â¤Î¤Ï¸·Áª¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ýÇ¼¤·¤¿¤éÌÌÅÝ¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÏÆü¡¹¤ÎÁÝ½ü¤¬³ÊÃÊ¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä´Íý¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¹¤¬¤ë¤Î¤ÇÆü¾ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
NG¼ýÇ¼¢Äê°ÌÃÖ¤¬¤Ê¤¤¡¦¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼ýÇ¼
ËÉºÒ¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Ï¤È¤Æ¤âÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤ÎÊÕ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¡¢»È¤¦»þ¤Ë¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤ÎÊÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È¼ýÇ¼¤ËÄê°ÌÃÖ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¶¶ÛµÞ»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢¥â¥Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÉáÃÊ¤«¤éÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥â¥Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ä¤Õ¤ä¤À¤È¡¢Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¤ÇÁ´¤Æ¤¬¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄê°ÌÃÖ¤òºî¤Ã¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¡£
¥â¥Î¤ËÄê°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÊª¤À¤±¤ÎÎÌ¤À¤È¡¢²¿¤«µ¯¤³¤Ã¤¿¸å¤âÉüµì¤¬Áá¤¯Ï«ÎÏ¤¬ºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤Ë¤â¡ÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¡×Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NG¼ýÇ¼£ËÉºÒÍÑÉÊ¤ò±ü¤Ë¼ýÇ¼¡¦°ì¥«½ê¤Ë¸Ç¤á¤Æ¼ýÇ¼
ËÉºÒÍÑÉÊ¤ä¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈ÷¤¨¤¿¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï³§¤µ¤ó¤É¤³¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÖÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÈËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò±ü¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë»È¤¦¤«¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼ýÇ¼»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¥µ¥Ã¤È»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤¤ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò±ü¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ß²á¤®¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÈòÆñ·ÐÏ©¾å¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¼ýÇ¼¤ò¡£
¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«Ä¾¤·¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é´ü¸ÂÀÚ¤ì¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºßÂðÈòÆñÍÑ¤ÎÈ÷Ãß¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¡ÖÊ¬»¶¼ýÇ¼¡×¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÈâ¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¶ñ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿»¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¡£
¤»¤Ã¤«¤¯È÷¤¨¤Æ¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ì¥ö½ê¤Ë¸Ç¤á¤Æ¼ýÇ¼¤è¤ê¤âÊ¬»¶¼ýÇ¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Î»ëÅÀ¤ÇNG¼ýÇ¼¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÉÕ¤±¤äÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°ì½ï¤ËËÉºÒ¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Î¼ýÇ¼¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª