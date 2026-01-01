1大会で2発もバイシクルシュートを決めるとは モロッコ代表FWが見せた衝撃の2発に現地は大盛り上がり
バイシクルシュートでのゴールはキャリアを通して1回達成できるかどうかといった難易度だが、それを1つの大会で2回も達成してしまうのは実に珍しい。
世界に衝撃を与えたのは、アフリカ・ネイションズカップ2025に臨んでいるモロッコ代表FWアユーブ・エル・カービだ。
エル・カービはグループステージ開幕節のコモロ戦でバイシクルシュートからゴールを奪うと、30日に行われたグループステージ最終節のザンビア戦でもバイシクルシュートから得点を記録。1週間で2発もバイシクル弾を記録したことになり、開催国であるモロッコはこの2発に大盛り上がりだ。
優勝候補の一角であるモロッコはエル・カービの活躍もあり、危なげなくグループ突破を決めている。決勝トーナメントでもペナルティエリアで見せるエル・カービの強さは武器となりそうだ。
Once is chance. Twice is intent. El Kaabi's on a roll.#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/QhWnP05381— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 30, 2025