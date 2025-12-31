¡ÚÂç³¢Æü¤Ë·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¡ÛÂçÌîÂóÏ¯¡õº´Æ£Îè¡¢À¼Í¥¡¦³á¸¶³Ù¿Í¡õ¸µHKT48»³ÅÄËãè½Æà¤Û¤«¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ã°ìÍ÷¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂçÌîÂóÏ¯¡¢À¼Í¥¤Î³á¸¶³Ù¿Í¤é¤¬12·î31Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Âç³¢Æü¤Î·ëº§Êó¹ð¥é¥Ã¥·¥å¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤ÎÂçÌîÂóÏ¯¡Ê37¡Ë¤È½÷Í¥¤Îº´Æ£Îè¡Ê33¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÂçÌî¤Ï¡ÖÇÐÍ¥À¸³è15Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂóÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
º´Æ£¤â¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¤´»ØÆ³¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÈÉ½¸½¤ÎÃµµá¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
À¼Í¥¤Î³á¸¶³Ù¿Í¡Ê31¡Ë¤È¸µHKT48¤Ç¸½ºß¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»³ÅÄËãè½Æà¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼ê¤ò ¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤¤Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
À¼Í¥¡¦½÷Í¥¤ÎÆâÅÄè½¼Ó¡Ê36¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Íã¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢ÁÐÊý¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£Ä¾É®¤Î½ñÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£ÆâÅÄ¤Ï¡¢1999Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¤Ë¥¢¥Ë¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Âç³¢Æü¤ÎÎ©¤ÆÂ³¤¯·ëº§Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¸µÃ¶¤âl¥é¥Ã¥·¥åÂ³¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÂçÌîÂóÏ¯¡õº´Æ£Îè
¢¡³á¸¶³Ù¿Í¡õ»³ÅÄËãè½Æà
¢¡ÃæÂ¼Íã¡õÆâÅÄè½¼Ó
¢¡Âç³¢Æü¤Î·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤ËÈ¿¶Á
