¡Ö¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¡×´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤¬1¥ö·î¤Ç²þÁ±¤·¤¿Ìë¤´¤Ï¤ó¤ÎÈë·í¤È¤Ï
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©¤ÙÁé¤»¥È¥ìー¥Êー¤Î¤è¤·¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿©¤ÙÁé¤»·ò¹¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¡Ú60Âå½÷À¡Û´ÎÂ¡£±¥ö·î¤Ç¿ôÃÍ²þÁ±¡ª
º£Æü¤«¤é½ÐÍè¤ë¡¢Ìë¤´¤Ï¤ó¸¥Î©¡Ø¥¥Î¥³¤È·Ü¤â¤âÆù¤¯¤ë¤¯¤ë¾ø¤·¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£
´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤ËÇº¤à60Âå¤Î½÷À¤¬¡¢¤ï¤º¤«1¥ö·î¤Ç¿ôÃÍ¤ò²þÁ±¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¿©»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌë¤´¤Ï¤ó¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤è¤·¤«»á¤Ï¡¢¥¸¥à¤Î¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë60Âå½÷À¤«¤é¡Ö´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¤¤Ä¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡Ö¤ª°å¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤â¥À¥á¡¢¤³¤ì¤â¥À¥á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÌë¤ËÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×
¡ÖÅ¬Àµ¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÎÌ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢
¤½¤Î½÷À¤Ï1¥ö·î¤Ç´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤¬´ð½àÃÍ¤ËÌá¤ê¡¢ÂÎ½Å¤â1kg¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤·¤«»á¤Ï¡Ö¥¥Î¥³¤È·Ü¤â¤â¤¯¤ë¤¯¤ë¾ø¤·¡×¤ò¼Â±é¡£
¤³¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤ÇÄã¥«¥í¥êー¤Ê¥¥Î¥³Îà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¤¡¢ËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸»¤Ë¤Ï·Ü¤â¤âÆù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢¥«¥í¥êー¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÈé¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ä´ÍýË¡¤Ï¡¢ºàÎÁ¤ò¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·ー¥È¤ÇÊñ¤ß¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¡£Ìý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ê¥«¥í¥êー¥À¥¦¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¡ÖÍ®»Ò¤Î¥Í¥®¤À¤ì¡×¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ëÌ£Á¹½Á¤â¾Ò²ð¡£»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä²Ã¹©ÉÊ¤ËÍê¤é¤º¡¢Å·Á³¤Î¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë¿©»ö¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬·ò¹¯²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ä´Íý¤ËÌý¤ò»È¤ï¤º¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤³¤Î¸¥Î©¡£
´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ä¡¢·ò¹¯Åª¤ËÂÎ½Å¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2»ù¤ÎÊì¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£YouTube¡Ö¿©¤ÙÁé¤»·ò¹¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×ÅÐÏ¿¼Ô¿ô£·Ëü¿Í¡£¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é·ò¹¯¤ËÁé¤»¤ë¡È¿©¤ÙÁé¤»¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£40¡Á60Âå½÷À¤Ø¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»ØÆ³¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£