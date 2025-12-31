¡Ú¹ÈÇò¡Û£Í¡ª£Ì£Ë¡¡Ç°´êÉñÂæ¤â²»¶ÁÉÔÄ´¤Ç¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡Ö¥Î¥¤¥º¤¬¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¯¹ó¤¤¡×
¡¡ÃËÀ£µ¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤¬£³£±Æü¡¢¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¡£º£Ç¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡£¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¸õÊä£³£°¸ì¤Ë²Î»ì¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤Î¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ç£µ¿Í¤ÏÌöÆ°¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤È¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¥Þ¥¤¥¯¤ËÅÙ¡¹¥Î¥¤¥º¤¬½¦¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£À²¤ìÉñÂæ¤ò´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç²»¶Á¤ÎÉÔÄ´¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¤Î¥Þ¥¤¥¯Ä´»Ò°¤¤¡©¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¥Î¥¤¥ºÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤ª¤«¤·¤¤¤è²»¶Á¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¡Ö²»¤Ë¥Î¥¤¥º¤Î¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¤Î¥Þ¥¤¥¯¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤Ê¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥Þ¥¤¥¯¹ó¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£