¹ÈÇò¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯!?¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥áÂç³¢ÆüSP¡Ù°ÕÌ£¿¼¥³¥á¥ó¥È¤ÇÉ³²ò¤¯¡ÈÇ¯±Û¤·¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡2025Ç¯¤âÇ¯¤ÎÀ¥¡£ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Âç³¢Æü¤Î»ëÄ°Î¨¶¥Áè¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¸¶ÅÀ¡ª¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¾¾½ÅË
¹ÈÇò¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥áÂç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
¡¡Ä¹¤é¤¯¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬50¡óÁ°¸å¤Î»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡È¤ª²½¤±ÈÖÁÈ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¡¢¡Ø¥¬¥»È¡Ù¤ä³ÊÆ®µ»ÈÖÁÈ¤¬¤½¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤¬¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡¢TBS¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Ù¤Ç°ÂÄê¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¤È¥Õ¥¸¤Ï»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç9Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ìÅì¤Î¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥áÂç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤À¡£¤·¤«¤âº£Ç¯¤Ï¡¢¾¾½Å¤¬¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¹ÈÇò¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ä¤â¡¢¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ì¸«ÃÏÌ£¤Ê¡È¤Ò¤È¤êÈÓ¥É¥é¥Þ¡É¤¬¤Ê¤¼Âç³¢Æü¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂç³¢Æü¤Îµ¤Ê¬¤ËÈó¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ã¯¤¬Ä°¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢²Î¤Ç1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤¬Âç³¢Æü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¼ã¼ÔÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëºòº£¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥á¥¤¥ó»ëÄ°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæ¹âÇ¯¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤²Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÃÊ¡¹µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤âÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Î¡ØÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡¡¤â¤¦²ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³Æ¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¥Ñ¥¤¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·12·îÁ°È¾¤«¤éÂ³¤¯Âç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¤ÎÏ¢Â³¤Ë¤â¿©½ýµ¤Ì£¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í£°ì¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£2021Ç¯¤ÎÂç³¢ÆüSP¤Ç¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨6.1¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¯¤â4¡Á5¡óÂæ¤ÈÂ¾¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤´¾µÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í¢Æþ»¨²ß¾¦¤Ç¤¢¤ë°æÇ·Æ¬¸ÞÏº¡Ê¾¾½ÅË¡Ë¤¬¡¢±Ä¶ÈÀè¤Ç°ì»Å»ö½ª¤¨¤¿ËþÂ´¶¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿°û¿©Å¹¤Ç¤Ò¤È¤êÈÓ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤À¡£
Âç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¡ÆÃ¤ËÂç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÏÎãÇ¯¡¢¸ÞÏº¤µ¤ó¤ËÆñ¤·¤¤ÃíÊ¸¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Ï¸µ¤è¤ê¡¢²Ì¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¤Þ¤Ç½ÐÄ¥¤¹¤ë¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÇ¯Æâ¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¸ÜµÒ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇ¼Æþ¤·¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯ºÇ¸å¤Î¿©»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¡¢Ç¯Ëö¤ÏÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²È¤Ç¤âÂçÁÝ½ü¤äÇ¯Æâ¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢µ¢¾Ê¡¢¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢¹ËÅÏ¤ê¤ÇÍÑ»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ËÁ´¤ÆÊÒÉÕ¤¤¤¿Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢¥Û¥Ã¤È°ÂÅÈ¤·¤ÆÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¤¹¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤À¡£
¡¡¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬ÆÈ¿È¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±¤¸¶¶ø¤Î¼Ô¤Ë¤Ï¶¦´¶¤òÍ¶¤¦¡£ÀÎ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡¢°ì²È¤¬Â·¤Ã¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¡×¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤¤ê¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÀª¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¤êÈÓ¤Ï¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¤âÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤½¤³´èÄ¥¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤Ë¤«º£Ç¯¤âÌµ»ö¤Ë±Û¤»¤½¤¦¤À¤Ê¡£°ì¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð½¼Ê¬¹¬¤»¤À¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤È¤È¤â¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç³¢Æü¤Îµ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾¾½Å¤¬¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¹ÈÇò¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ä¤â¡¢¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥áÂç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¤Ï°ÊÁ°¡¢°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸¤Î±éµ»¤¬ÊüÁ÷¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÀ¸¥Ñ¡¼¥È¤¬º£Ç¯¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡»ä¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2018Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î°ËÅì»ÍÏ¯¤âÂç³¢Æü¤ÎÀ¸¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢»þ´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¦¤Ê½Å¤ò¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¾¾½Å¤È°ËÅì¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ã¤Ý¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¶ÛÄ¥¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ò·×²è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ï¥é¥Ï¥é¤ÎÃæ¡¢Ìµ»ö¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë´¶Æ°¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Tver¤Ç´Ñ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö¸å¤ÎÇÛ¿®ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥«¥Ã¥È¤äÊÔ½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËËÜÊüÁ÷¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÊÆ¤È¶ñºà¤ÎÄ´Ã£¤ËËÛÁö¤·¤¿¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¥²¥¹¥È¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¡¢¿¹±ÊÍª´õ¤é¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥È¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤Ç¤¤¿¤é²æ¡¹¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¸ÞÏº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£