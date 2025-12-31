ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤â°Ý»ý¤·¤¿¥«¥Ä¥ª¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¥È¥Ã¥×¡¢£²£¸Ç¯¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤ë¡ÄµÜ¾ë¡¦µ¤Àç¾Âµù¹Á¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤Ç¯¡×
¡¡¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÀ¸Á¯¥«¥Ä¥ª¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ò¸Ø¤ëµ¤Àç¾Âµù¹Á¡ÊµÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¡Ë¤Çº£µ¨¤Î¥«¥Ä¥ªµù¤¬½ªÎ»¤·¡¢¿åÍÈ¤²ÎÌ¤Ï¾¡±ºµù¹Á¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ë¼¡¤°Á´¹ñ£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÉÔµù¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ÏºòÇ¯¤«¤é£³Ëü¥È¥ó¼å¸º¾¯¡££²£°£±£±Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤âÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤Àç¾Âµù¹Á¤Î¿åÍÈ¤²ÆüËÜ°ì¤Ï¡¢£²£¸Ç¯¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£µ·î£±£·Æü¤Ë½é¤á¤Æµ¤Àç¾Âµù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤¬¤¢¤ê¡¢£±£²·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£µù¶È¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Îµ¤Àç¾Âµù¹Á¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤Ï£´£³£·£²¥È¥ó¡ÊºòÇ¯Èæ£²Ëü£·£¹£¹£·¥È¥ó¸º¡Ë¤Ç¡¢¾¡±ºµù¹Á¤Î£·£°£¶£°¥È¥ó¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤Àç¾Âµù¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿åÍÈ¤²¹â¤ÏÌó£²£°²¯±ß¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤éÌó£¸£°²¯±ß¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡µ¤Àç¾Â»Ô¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Çµû»Ô¾ì¤ä´ØÏ¢»ÜÀß¤¬¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Ä¥ª¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤ËÉüµì¤·¡¢£±£±Ç¯£¶·î¤Ë¿åÍÈ¤²¤òºÆ³«¡£¿åÍÈ¤²ÆüËÜ°ì¤ò·ÑÂ³¤·¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¥Ä¥ªµù¤Ï»Ô¤Î´ð´´»º¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÉÔµù¤¬ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡µ¤Àç¾Â¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬´ØÏ¢»ö¶È¼Ô£²£²£µ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿£µ£±¼Ò¤Î¤¦¤Á¡Ö¥«¥Ä¥ª¤Î¿åÍÈ¤²¸º¾¯¤ÇÇä¾å¹â¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤¬£³£µ¼Ò¡Ê£¶£¸¡¦£¶¡ó¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹â¤Î¸º¾¯Î¨¤¬ÂÐÁ°´üÈæ£µ£°¡óÄ¶¤Î´ë¶È¤Ï£¸¼Ò¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±½ê¤Ï¶ÛµÞ»Ù±ç¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò»Ô¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µù¶¨¤Î±±°æÌ÷»²»ö¤Ï¡Öµ¤Àç¾Â¤Ï¥«¥Ä¥ª¤Î¤Þ¤Á¡£ÂçÊÑ¸·¤·¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÍèµ¨¤Ï¿åÍÈ¤²¤¬²óÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¿û¸¶ÌÐ»ÔÄ¹¤Ïº£·î£´Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¿å»º¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ô¤Î·ÐºÑ¤Ç¡¢¥«¥Ä¥ª¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬²ÝÂê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£