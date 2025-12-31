2Ëü¿Í¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¼¯»ùÅç¡¦¤µ¤Ä¤ÞÄ®»º¤ÎÊ´¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤È¤Ï¡©¡¡À½Â¤¼Ô¥ª¥¹¥¹¥á¤Î»È¤¤Êý¤Ï¥³¥ì¡ª
2025Ç¯11·î¾å½Ü¡¢Ì¡²è²È¤ÎÌÀÀÐ¤³¤ä¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷illkoya¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤È¤¤¤¦Ê´¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢X¾å¤Ç98Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×ÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ
ÀµÂÎ¤Ï¡¢¤ß¤«¤ó¤ä¥¿¥«¥Î¥Ä¥á¡¢¥´¥Þ¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¼¯»ùÅç¸©¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤Î¤´ÅöÃÏ¹á¿ÉÎÁ¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬......¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï2025Ç¯12·î18Æü¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®Ìò¾ì¤µ¤Ä¤ÞPR²Ý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À½Â¤¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿À½Â¤¼Ô¤ÎÅÄÈªÏÂÀ®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤Ï1983Ç¯¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤âÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ÖºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ä®Æâ»º¥ß¥«¥ó¤ÎÈé¡ÊÄÄÈé¡Ë¤ò¡£µ¡³£¤ò»È¤ï¤º¡Ø¼êºî¶È¡Ù¤ÇÇí¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ê¤ÇÇí¤¤¤Æ´¥Áç¡¦Àù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡³£¤Ç¤ÏÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌýË¦¤¬»Ä¤ê¡¢Ç®¤¤½ÁÊª¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¹á¤ê¤¬ÃÆ¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÈª¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµ¡³£¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡×¤ÎÌ£¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¿©»ö¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¿©Âî¤ÎàÌ¾ÏÆÌòá¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¡£
À½Â¤»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÄÈª¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆóÂåÌÜ¡×¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡Ö¸µ¡¹¤Ï¹âÎæ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬³«È¯¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹âÎæ¤µ¤ó¤¬¤´¹âÎð¤Ë¤Ê¤êÀ½Â¤¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ø¤³¤ÎÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÀË¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÈªÏÂÀ®¤µ¤ó¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢ÇÀºî¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸¶ÎÁ¤âÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¼ê¤òµó¤²¤¿ÅÄÈª¤µ¤ó¤¬»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎËÜ¶È¤ÏÌîºÚ¡¦ÊÆÇÀ²È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÀ¶È¤ÈÊ»¤»¤Æ¤³¤ÎÆÃ»ºÉÊºî¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÅâ¿É»Ò¤â¤·¤«¤ê¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¿å°ð¤ò°é¤Æ¤ë¡Ø±ºÀîÆâÃÏ¶è¡Ù¤ÎÇÀÃÏ¡¦ÅÄ±à¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÇÀÃÏ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤ÇÉ×ÉØÆó¿Í»°µÓ¡¢ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÈªÏÂÀ®¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤ÎÀ½Â¤¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤ÎÆÃ»ºÉÊºî¤ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò¼é¤ë»ö¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÃÏ¸µ°¦¤ÎÀº¿À¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤òÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ÏÉáÃÊ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÅÄÈª¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¦¤É¤ó¡¢¤½¤Ð¡¢ÆÚ½Á¤Ê¤É¤Î½ÁÊª¤Ë¤Ò¤È¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×
¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Ä«Á¯Åâ¿É»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¿É¸ý¡×¤ä¡Ö·ã¿É¡×¡¢ÇÀ²È¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¾®¥ß¥«¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾®¥ß¥«¥óÆþ¤ê¡×¤Î3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»È¤¦ÎÁÍý¤ä¿É¤µ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤Î¥Ð¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤«Áª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£
40Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤´ÅöÃÏÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¡£
ÌÀÀÐ¤³¤ä¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËSNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÈª¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«¿È¤Ç¤ÏSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢ÅùÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤¿Êý¤«¤éÎØ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤ÏÃÏ¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åìµþ•ÆüÈæÃ«¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤«¤´¤·¤ÞÍ·³Ú´Û¡×¤ä¡¢¼¯»ùÅç¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯É´²ßÅ¹¡Ö»³·Á²°¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©