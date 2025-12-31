ºå¿À¡¦ÖºÂ¼µåÃÄËÜÉôÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£²£¶Ç¯»ÅÍÍ¤Ë¡×¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õÌîµå¿¶¶½¤ò¸ì¤ë¡ÚÂè£³²ó¡Û
¡¡ºå¿À¡¦ÖºÂ¼ÁïµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢²«¶â´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ²½¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£Íèµ¨¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£¶Ç¯»ÅÍÍ¤Ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î»ÄÎ±¡¢¥É¥é¥Õ¥È¡¢³°¹ñ¿ÍÊä¶¯¡¢Ìîµå¿¶¶½¤Þ¤Ç¡¢Á´£³²ó¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£¡ÚÂè£³²ó¡Û
¡¡¡Ý¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÁª¼ê¤âÁý¤¨¤ëÃæ¤ÇÊÔÀ®¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï£±£²µåÃÄ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¡£»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤é¤¬¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤ÏµåÃÄ¤Ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Õµ¤¹þ¤ß¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÁí¹çÅªÈ½ÃÇ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢£±£²µåÃÄ¶¦ÄÌ¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢»ä¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¡¢£±£²µåÃÄ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ê»ö¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¤³¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤³¤È¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¦¥Á¤âÆ£Ï²¡¢ÀÄÌø¤Ë¡¢ÀÎ¤Î°æÀî¤â¤ä¤Ã¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£ÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£Áí¹çÅªÈ½ÃÇ¤ËÁ´¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¡ÊÂ³¤±¤Æ¡Ë
¡¡¡ÖÁª¼ê¤¬¤Í¡¢³¤³°¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥Á¡¼¥àÊÔÀ®Åª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤¤Ç¤É¤¦ÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼êË¡¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¯¤È¤«¡¢£Æ£Á¤ÇÂ¾µåÃÄ¤«¤é¤È¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼êË¡¤Î°ì¤Ä¡£¤¿¤À¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤½¤ì¤ÏºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤¬Íè¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤¿º£¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¸¤¨È´¤Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦½Û´Ä¤À¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬°ìÈÖ´î¤Ö¤Ç¤·¤ç¡£»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤â¥¦¥Á¤¬Ä¾ÀÜ¼è¤Ã¤¿¤é¡¢À¸¤¨È´¤¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡ÝÌîµå¿¶¶½¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡Ö£±Ç¯Á°¤ËÌîµå¿¶¶½¼¼¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£µÊ¶Û¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¾¯»Ò²½¤Î¥Ú¡¼¥¹°Ê¾å¤Î¡¢Ìîµå¶¥µ»¼Ô¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌîµå¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü£±£µ£µ¥¥íÅê¤²¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï£Î£Ð£Â£±£²µåÃÄ¤Ç¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥¦¥Á¤â¤½¤¦¤¤¤¦Éô½ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¼ÒÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¼¼Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Ã¤Æ´ú¿¶¤êÌò¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤«¤é¡×
¡¡¡Ý¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï£³ËÜÃì¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»ö¶È¤ÎÌîµå¤È¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Æó¤ÄÌÜ¡¢ÌÚ¸Í´ÆÆÄ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹£×£ï£í£å£î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½÷»Ò¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡££±£²·î¤Ë¤â£Ó£Ç£Ì¤ËÌó£¶£°Ì¾¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Íè¤Æ¡¢£×£ï£í£å£î¤¬¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½é¤á¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£»°¤ÄÌÜ¤ÎÉáµÚ¿¶¶½¤â¤¤¤í¤¤¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍèÇ¯¤ÏÃæ³Ø¤ÎÉô³è°Ü¹Ô»Ù±ç¤ò¡¢¿å¸ý¡Ê±ÉÆó¡Ë¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤ªÉ¨¸µ¤ÎÀ¾µÜ»Ô¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Á´¹ñÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±·³ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀ¾µÜ»Ô¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Â¾ÃÏ°è¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÊÂ³¤±¤Æ¡Ë
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤¦¤È¤«¤Ê¤ê¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·Ê¹¤ËºÜ¤ë¤È°ã¤¦¤Î¤è¡£±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Ìîµå¿¶¶½¼¼¤ÎÉáµÚ¿¶¶½»Üºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁí¹çÅª¤Ë¾Î¤·¤Æ¡¢¡ØÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤È¤¦¤¿¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¥²¥¹¥È¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡¢ÍÄÃÕ±àË¬Ìä¡¢Ãæ³Ø¶µ°÷¸þ¤±¤Î»ØÆ³¼Ô¹Ö½¬¡¢Ãæ³Ø¹Å¼°ÌîµåÂÐ¾Ý¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡Ä¿·µ¬³èÆ°¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáµÚ¿¶¶½À¯ºö¤È¤·¤Æ¡£²¿¤«¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡¡ÝÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ
¡¡¡Ö¤¿¤À¤Í¡¢¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô°÷¤¬º£Ç¯£µ£°£°£°¿Í¤°¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Á´¹ñ¤Ç¡£¤½¤ÎÁ°¤¬£µ£°£°¿Í¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤ì¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÃ«Áª¼ê¤â½Ð¤¿£×£Â£Ã¤ÎÍ¥¾¡¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ì¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡££Î£Ð£Â£±£²µåÃÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³è¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¾®³Ø¹»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢Ãæ³Ø¤Ï¤É¤³¤Ç¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ë¤«¡££±ÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉô³è¡£¤¦¤Þ¤¤»Ò¤Ï¹Å¼°¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡£¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆð¼°¤Ï¡×
¡¡¡ÊÂ³¤±¤Æ¡Ë
¡¡¡ÖÀ¾µÜ¤â¤Í¡¢£±£·¹»¤«¤Ê¡¢¸µ¡¹¡¢ÌîµåÉô¤¢¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤ÎÌ±´Ö¥¯¥é¥Ö¤¬£±£°¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥¦¥Á¤Î£³¥Á¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ£±£³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡££±£·¹»¤¢¤Ã¤Æ£±£³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤ó¤°¤é¤¤¤ä¤Í¤ó¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìîµå¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¶ñ¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¡£¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£ÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ýº£¸å¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥í¥ó¥ÈÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Ï¡Ø¾¡Íø¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÜÉ¸¤¬Î©¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¼Ò°÷¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Î°Õ¼±¤ò¤µ¤é¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ö¶È·Ï¤Ê¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±è¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤È¤«¡£ÁíÌ³·Ï¤Ê¤éÁ´ÂÎ¤ò¤É¤¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤«¡£Ìîµå·Ï¤Ï¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¾ðÊó¤Î¶¦Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç§¼±¤Î¶¦Í¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¶¦Í¤·¤¿Ç§¼±¤ò¤â¤È¤Ë¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý¼ÒÆâ¤Ç°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ÒÆâ¤Ç¾éÃÌ¤Ý¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Ç¯Ëö¤Ê¤Î¤Ç¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å»ö¤Ï¡¢¤Þ¤ºÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡Ø»å¡Ù¤Ç¤¹¡£½Ä¤Î»å¡¢²£¤Î»å¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ä³ä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ê¤éÇ§¼±¶¦Í¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦²£¶ú¤ò¤µ¤¹¤«¡£Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Ê²½·Ï¤Ç¡Ø»å¡Ù¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¡Ø£Á£õ£ô£ï£í£á£ô£é£ã¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Æ°Åª¤Ë¶ÈÌ³¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª·Á¤¬¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ø£Í£Õ£Ç£Ï¡¦¤ó¡¦¡¦¡¦¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¡£¤³¤ì¤Ï²Î»ì¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÌÜ¤ÈÌÜ¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¦¡Ù¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¤Í¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡ÊÂ³¤±¤Æ¡Ë
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ÞÊý¡¢£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÆ£Àî´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤ÎÄø¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÉÕÂ÷¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡££±Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×