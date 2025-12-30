¡Ö2025Ç¯¡¦µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡×»³²¼ÈþÌ´Í¤ÎAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÀ©ÇÆ
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½÷À½é¤Î¼óÁêÃÂÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÆÌäÂê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢»¨»ï¡ØALBA¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¡Öº£Ç¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£º´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤äÀ¾¶¿¿¿±û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤ÎÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×À©ÇÆ¤À¡£
【ランキング】佐久間朱莉の年間女王に西郷真央のメジャー優勝は? 今年記憶に残ったゴルフニュース1位~10位まとめ
¡Ú1°Ì¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¤¬ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×À©ÇÆ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³¤³°½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤Î¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤ÎÍ¥¾¡¤À¡£106É¼¤ò½¸¤á¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤»¤¿¡×¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö³¤³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¡£¤É¤ó¤É¤óÆüËÜ¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Ç¯´Ö½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»³²¼¤Î¶¯¤µ¤ò»¾¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£»³²¼¤ÏÍ¥¾¡¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤Ï°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Ë¤è¤ë³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤Ï¡¢Èõ¸ýµ×»Ò¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢À¾¶¿¿¿±û¤ËÂ³¤¯6¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£Âç²ñºÇ½ªÆü¤Ï¡¢»³²¼¤Î24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÍâÆü¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£12·î¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤òÀ©¤·¤¿À¾¶¿¿¿±û¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¸²Ãø¤Ê³èÌö¤ò¤·¤ÆÂç¤¤¤Ëµ±¤¤¤¿Áª¼ê¡×¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ØJLPGAµ±¤¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£Íèµ¨¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£¡Ú2025Ç¯¡¦µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û1°Ì¡Ê106É¼¡Ë »³²¼ÈþÌ´Í¤¬ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×À©ÇÆ2°Ì¡Ê97É¼¡Ë º´µ×´Ö¼ëè½¤¬º£µ¨½éÍ¥¾¡¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÇ¯´Ö4¾¡¤òµó¤²¤ÆÇ¯´Ö½÷²¦¤Ë3°Ì¡Ê68É¼¡Ë ½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬Íèµ¨¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ4°Ì¡Ê65É¼¡Ë ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤â¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¡ª ¥Ä¥¢¡¼Ãæ»ß¤Î»öÂÖ¤Ë¤â5°Ì¡Ê60É¼¡Ë ´ä°æÌÀ°¦¡¦ÀéÎç¤¬»Ë¾å4ÁÈÌÜ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼»ÐËåÍ¥¾¡¡ª ÁÐ»Ò¤Ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼½é¤Î²÷µó6°Ì¡Ê58É¼¡Ë À¾¶¿¿¿±û¤¬ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Ç½éÍ¥¾¡7°Ì¡Ê45É¼¡Ë ¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬º¸¼ê¼ó¤Î¥±¥¬¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÎ¥Ã¦8°Ì¡Ê39É¼¡Ë ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉÔÎÑÁûÆ° ³ºÅö¥¥ã¥Ç¥£¤¬½èÊ¬9°Ì¡Ê26É¼¡Ë ¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®10°Ì¡Ê23É¼¡Ë G440 MAX¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÇúÇä¤ì¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª °ÂÅÄÍ´¹á¤ËÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ä¡Ä¸½ÂåÈÇ¡ÈÂçÏÂÉï»Ò¡É¤ÏÃ¯¤À¡©¡Û¤ò·ÇºÜ
