¡íÎáÏÂ¤Î¤¿¤Þ¡í¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¤Ï¥é¥Ö¥Û¤ÎÀ¶ÁÝ°÷!?¡¡2025Ç¯ºÇ¤â¥Ð¥º¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¸Å»³ºÚ¤Î²Ö¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦²»³Ú¤òºî¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×

2025Ç¯8·î¡¢YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼çºÅ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø²»³Ú¿¼²½ÏÀ¡Áthe battle¡Á¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¸Å»³ºÚ¤Î²Ö¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ø¤â¤Î¤Î¤±¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢1¥ö·î¤Ç150Ëü²óºÆÀ¸¤ÈÂç¥Ð¥º¤ê¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß220Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡ª¡Ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î¤¿¤Þ¡ª¡©¡¡Å·ºÍ¾¯½÷¸½¤ë¡×¤È¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¤È¥Ý¥Ã¥×¤µ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¡¢ÁÇËÑ¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é³Ú´ï¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢²»Âç¤òÂ´¶È¡£²»³Ú¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Ìë¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÀ¶ÁÝ°÷¤Î´é¤â»ý¤Ä¡£¡ÖÀ¶ÁÝ°÷:N¡×¤È¤·¤Ænote¤Ë¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ç¶ÐÌ³Æüµ¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¥Ð¥º¤ëÁ°¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ù¤º¡¢¼«¼çÀ©ºî¤ÎMV¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤Ï100¿Í¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡½µ¥×¥ìNEWS¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·ºÍ¾¯½÷¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¸Å»³ºÚ¤Î²Ö¡Ú¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÈò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Û
¡½¡½½Ð¾ì¤µ¤ì¤¿¡Ø²»³Ú¿¼²½ÏÀ ¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸Å»³¤µ¤ó¤¬²Î¤¤½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¡¢Bose¤µ¤ó¡Ê¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¡Ë¤é¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤¬°ìµ¤¤ËÆÀÅÀ¤òÆþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥¹¥´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë"¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿"¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê³èÆ°¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡©Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¥³¥Á¥é
¸Å»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯¥é¥¤¥Ö¤ÎËÜ¿ô¤¬·å°ã¤¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤ÎMV¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È100¿Í¤âÅÐÏ¿¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï5.6Ëü¿Í¤ÎÊý¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¯¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤¬Î¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¡¢Í§Ã£¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶ÈÌ³¤òÍê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤¤Ê¤êÃíÌÜÅÙ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸Å»³¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÁ´¤ÆÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÆ¬¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Í£°ìÌµÆó¤Î²»³ÚÀ¤Ç¡¢ºÍÇ½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤¼º£¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¸Å»³¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Å¤êÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êMV¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢°ì¶Ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï¡¢YouTube¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«MV¤â½Ð¤»¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈLP¡ØºÚ¤Î²Ö¤È¤«¤¤¤¦¤é¤·¤¤¡£¡Ù¤âÈ¯É½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¸Å»³ºÚ¤Î²Ö¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ïº£Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¤½¤ì¤À¤±Æ°¤½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸Å»³¡¡»ä¡¢º£Ç¯¤Ç25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯ÎðÅª¤ÊÀáÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Æ¤â¡ÖÁÏºî¤Î»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤é½¢¿¦¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È²»³Ú³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£25ºÐ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦·Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø²»³Ú¿¼²½ÏÀ ¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¡£º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½20Âå¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ç°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢¸«»ö¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¸Å»³¡¡ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤¬ÊªÂ¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ......¡£¤º¤ë¤º¤ëÈò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ø²»³Ú¿¼²½ÏÀ ¡Ù¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ê¤é»ä¤Î²»³Ú¤ò¤¤¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÂèÆó²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè°ì²óÌÜ¤ÎÇÛ¿®¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤·¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼çºÅ¤Î¤ß¤Î¤µ¤ó¤ÎYouTube¤â°ÊÁ°¤«¤éÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö°ì¶Ê¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µÕ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿È¶á¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·ë²Ì¤¬µÚ¤Ð¤º¤À¤Ã¤¿¤é......¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¸Å»³¡¡¤â¤·¤³¤³¤Ç¡ÖÊªÂ¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤«¤¬Â¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶Á¤¯¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦²»³Ú¤òºî¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ä¤ê¤¿¤¤²»³Ú¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡©
¸Å»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Çä¤ì¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¸«¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¤â¡¢²»³Ú¤òºî¤ë»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â´ïÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Aho-Electronics¡Ê¥¢¥Û¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡©
¸Å»³¡¡Aho-Electronics¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È·ëÀ®¤·¤¿¸Þ¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢2019Ç¯º¢¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥½¥í¤è¤ê¥Ð¥ó¥ÉÎò¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥í¥ó¥È3¿Í¤¬¼«¿È¤Çºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï²Î¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥®¥¿¡¼¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤ÇÄ°¤¯¸Å»³¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤â¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¡½¡½¥Ð¥ó¥É¼«ÂÎ¤Ï¤â¤¦8Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸Å»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥½¥í³èÆ°¤È¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸Å»³¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¥¹¥´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥½¥í³èÆ°¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼«Ê¬¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥½¥í¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Î¾Êý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëº£¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¶Êºî¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êÁá½Ï¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é²»³Ú¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸Å»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾¿Æ¤È¤â¤Ë²»³Ú¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤ÏÀÎ¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤ÏPA¡Ê²»¶ÁÀ°È÷¡Ë¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²È¤Ç¤è¤¯³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾ï¤Ë²»³Ú¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú´ï¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â5ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤«¤éÆÈ³Ø¤Ç¥®¥¿¡¼¤â¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Êì¿Æ¤âÉý¹¤¯²»³Ú¤òÄ°¤¯¿Í¤Ç¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤¿¤Þ¤Î²»³Ú¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¥¤¥«Å·¡Ê1989¡Á1990Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¡ØÊ¿À®Ì¾ÊªTV¡ÙÆâ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ð¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø»°ÂðÍµ»Ê¤Î¤¤¤«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡Ù¡ËÀ¤Âå¤ÎÊì¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤ò¡©
¸Å»³¡¡¤³¤ì¤âÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØËâË¡»È¤¤¥µ¥ê¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÎ¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤«¡£Éã¿Æ¤¬±Ê°æ¹ëÀèÀ¸¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤äÅÄÃ¼µÁÉ×¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î±é²Î¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¤Ê¤ó¤«¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÎ¤Î²»³Ú¤Ð¤«¤êÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²èÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡Ö²»MAD¡Ê´ûÂ¸¤ÎÆ°²è¤ä±ÇÁü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ë¡×¤ä¥Ü¥«¥í¡Ê¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¡Ë¤â¿ÍÊÂ¤ß¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¦¥¶¡¦¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¤æ¤é¤æ¤éÄë¹ñ¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤¬THE BAWDIES¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·ë¹½Éý¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸Å»³¡¡ÍÎ³Ú¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¶¡¦50²óÅ¾¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎSE¤ÇÄ°¤¤¤Æ°ÊÍè¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥°¥Ã¥É¤âÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½MV¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢¸Å»³¤µ¤ó¤Ï³¨¤â¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸Å»³¡¡¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ì¡²è²È¤Î¥´¥È¥¦¥æ¥¥³ÀèÀ¸¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¯¥¶¥ï¤µ¤ó¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÌ¡²è¤òÆÉ¤à¤Î¤â¹¥¤¤Ç¡£¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ßÀèÀ¸¤Î¡Øµæ¶ËÄ¶¿Í¤¢¡Á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¤â¡£¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÍÅ²ø¡¢ÅÀÉÁ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï´®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¡²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¸Å»³¤µ¤ó¤ÎÆâÌÌ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î´¶¤¸¤À¤È¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤È¼ñÌ£¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¸Å»³¡¡Á´¤¯¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀéÍÕ¸©¤ÎÈ¬³¹¡Ê¤ä¤Á¤Þ¤¿¡Ë»Ô¤È¤¤¤¦ÅÄ¼Ë¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â³ØÀ¸¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²°Ê³°¤Ç²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÉô³è¤ËÆþ¤é¤º¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê³Ú´ï¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡£Á´ÂÎÅª¤ËÊ¿²º¤Ê³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÊÑ¤ËÉâ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë¼«Ê¬¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸Å»³¡¡¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿´¶¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤ÎÊ¸½¸¤Ë¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ê¤ê¤ËÅö»þ¤«¤é²»³Ú¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È½ñ¤¯»Ò¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶Ê¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸Å»³¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¶¡¤¬¼«Í³¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë³Ú´ï¤¬¤¢¤ë¤«¤é¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¸Å»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬¶á¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤¢¤Þ¤êÎ®¹Ô¤êÊª¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼ñÌ£¤¬²»³Ú¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥²¡¼¥à¤â¡¢¤¦¤Á¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÅÙ¡¢¤Í¤À¤Ã¤ÆDS¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë°¤¤ë¤Î¤âÁá¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë"²»³Ú¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿"ÍÄ¾¯´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÏÃ¤ÏÈô¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï²»Âç¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¶Ê¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¡©
¸Å»³¡¡¿Æ¤Ë¡ÖÂç³Ø¤À¤±¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡¢²»³Ú³èÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤»Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤é¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢²»Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø²Ê¤ÏÆÃ¼ì¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥«¥íP¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ëÃµµæ¿´¤¬ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ºß¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀ¶ÁÝ°÷¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡©
¸Å»³¡¡¤â¤È¤â¤ÈÃë¤Î¥Ð¥¤¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¶âÁ¬Åª¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌë¶Ð¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Ìë¶Ð¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉË»¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¿§¡¹±þÊç¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï±Ñ¸ì¤¬É¬¿Ü¤ÇÁ´Á³¼õ¤«¤é¤º¡£Í£°ì¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Î®¤ì¤Ç±þÊç¤·¤¿¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¿Í¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤Ë²ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«³Ú¤·¤¯¤Æ¡£Ãë¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¼¤á¤Æ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ø²»³Ú¿¼²½ÏÀ ¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê½µ5¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÆÃ¼ì¤Ê¥×¥ì¥¤¤ÎÀ×¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤ê......¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸Å»³¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÂÎÎÏ»Å»ö¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ò¿¨¤ë¤Î¤â¡¢±øÊª¤Î½èÍý¤â¡¢¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£60Âå¤«¤é80¶á¤¤Êý¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡£·ÝÇ½¥´¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤ËÊª¿½¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ü¥±¤¿¹ÔÆ°¤ò¥¤¥¸¥ê¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¯¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬µï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÀ¶ÁÝ°÷:N¡×¤È¤·¤Ænote¤Ë¶ÐÌ³Æüµ¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤»¤º¡¢¥é¥Ö¥ÛÀ¶ÁÝ°÷¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¡Ö²÷³Ú¤Î¸å¤Î¥´¥ß½¦¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ðíâ×¤·¤¿²Î»ì¤¬Èà½÷¤é¤·¤¤
¸Å»³¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥Ö¥Û¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ñ¤¤¤¿¤é¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡¢note¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ë¤È¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬°Õ³°¤È¤¤¤Æ¡£º£¤Î¿¦¾ì¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ëè²ó¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ç¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÆâÉô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¡¢ÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²»³Ú³èÆ°¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¡©
¸Å»³¡¡¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£70Âå¤Ç¤â¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ä¤â¡¢¤¢¤È50Ç¯¤Ï¤ä¤ì¤ë¤¾¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Ãæ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¥¡¼¥ï¡¼¥É¤«¤é¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¤¢¤Ê¤É¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½50Ç¯¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÁêÅö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²»³Ú³èÆ°¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸Å»³¡¡¤Þ¤º¤Ï²»¸»¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£È¯É½¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿§¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤Ð¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò´ë²è¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ó¤¤ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ÏNHK¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î²Î¡Ù¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¸Å»³ºÚ¤Î²Ö¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¸Å»³ºÚ¤Î²Ö¡Ê¤³¤ä¤Þ¤Ê¤Î¤Ï¡Ë¡¡
2000Ç¯11·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©È¬³¹»Ô½Ð¿È¡¡
Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¡¢¥®¥¿¡¼¤Ë¿¨¤ì¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¶Êºî¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¡£²»Âç¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌë¶Ð¤ÎÀ¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú³èÆ°Ãæ¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¼êÉÁ¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëMVÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤³¤Ê¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ð¥ó¥É¡ÖAho-Electronics¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£½Ð±é¥é¥¤¥Ö¤ÏSOLD OUT¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª
¸ø¼°X¡Ú@kkkk_k1109¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@kkkk_k1109¡Û¡¡
¸ø¼°note¡Ú@kkkk_k1109¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤È¤ê¡¡»£±Æ¡¿¾åÂ¼ Áë