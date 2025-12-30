¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿µÈ²¬ÍÛ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡12·î29Æü¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025 ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÎÃË»Ò·è¾¡¤¬ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¡£Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤¬97－71¤ÇÅì»³¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤È¡¢¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2025¡×¤ò´Þ¤à¹â¹»2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï½øÈ×¤«¤é¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢´°Á´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò¥ー¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£½ª»ÏÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿Å¸³«¤òÀ¸¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3Ç¯À¸¤ÎµÈ²¬ÍÛ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¡Ö²Æ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡Ë¤ÏÁ´°÷¤¬¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¹»¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡Ê¤½¤Î¸å¡ËÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¹¶¤áµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¿ë¹Ô¤Ç¤¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¡×¤È¡¢²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ÎÇÔÀï¡¢¤½¤·¤ÆÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Áー¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÏÉô°ÊÍè½é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ê¡ÂçÂç¹ê¡£ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤¿µÈ²¬¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¤Ä¤Ê¤®¤Ç½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤ì¤·¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÈ²¬¤ÏÂç²ñ¥Ù¥¹¥È5¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¹â¹»¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï20ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Ö·è¾¡¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¥ー¥Þ¥ó¤òÍÞ¤¨Â³¤±¤ëÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºòÆü¤Î»î¹ç¡Ê½à·è¾¡¡Ë¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÍ×½ê¤Ç·è¤á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡ÂçÂç¹ê¤ÎÊÒÊ÷ÁïÂÀ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥³ー¥È¾å¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ëý¤Î3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ÎÇÔÀï¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3Ç¯À¸¤È¥Áー¥à¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£µÈ²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025·è¾¡¡ÄÊ¡ÂçÂç¹êvsÅì»³¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü