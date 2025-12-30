大手銀行が来年から紙の通帳を廃止するって本当？紙の通帳がなくなるとどんなメリット・デメリットがありますか？

なぜ紙の通帳は廃止されつつあるのか

背景にあるのは、社会全体のデジタル化です。スマートフォンやインターネットバンキングが普及し、残高照会や入出金履歴の確認はアプリで完結する時代になりました。

銀行側にとっても、紙の通帳には印刷費・管理費・郵送費など多くのコストがかかります。さらに、環境配慮の観点からペーパーレス化を進める必要もあり、紙通帳の見直しは避けられない状況です。



紙の通帳がなくなるメリット

1．いつでもどこでも確認できる利便性

最大のメリットは利便性の向上です。スマホやパソコンがあれば、時間や場所を問わず残高や取引履歴を確認できます。通帳を持ち歩いたり、ATMで記帳したりする必要はありません。

2．紛失・盗難リスクが減る

紙の通帳は、紛失や盗難に遭うと悪用される可能性があります。デジタル通帳なら、生体認証やパスワードで守られているため、セキュリティ面で安心感があります。

3．家計管理がしやすくなる

アプリでは取引履歴の検索や、月ごとの支出確認、グラフ化などが簡単にできます。紙の通帳よりも、家計管理を効率化できる点は大きな魅力です。



紙の通帳がなくなるデメリット

1．デジタルに不慣れな人には不安

高齢者を中心に、「紙の方が見やすくて安心」「操作が難しそう」と感じる人も少なくありません。スマホやアプリに慣れていない人にとっては、大きなハードルになります。

2．通信環境や端末に依存する

スマホの故障や通信障害が起きると、すぐに口座情報を確認できない場合があります。紙の通帳のように「手元に残る記録」がない点を不安に感じる人もいるでしょう。

3．記録として残したい人には不向き

住宅ローンや確定申告などで、過去の取引履歴を提出する場面では、紙の通帳をそのまま出せた方が便利なケースもあります。デジタルでは印刷などの手間が増えることがあります。



これから私たちはどう向き合えばいい？

紙の通帳が廃止される流れは、今後も続くと考えられます。重要なのは、「紙かデジタルか」の二択で考えるのではなく、自分のライフスタイルに合った使い方を選ぶことです。

デジタルに不安がある場合は、早めにアプリを試して慣れておくのがおすすめです。一方で、必要に応じて紙の通帳を有料で残すという選択も、現時点では可能な銀行が多くあります。

特に注意したいのは、銀行ごとに対応やルールが異なる点です。紙の通帳が有料になる時期や料金、デジタル通帳で確認できる履歴の保存期間は銀行によって差があります。何も知らずに放置すると、後から「履歴が見られない」「思わぬ手数料がかかった」といった事態になりかねません。定期的に銀行からのお知らせを確認し、自分の口座がどう扱われるのかを把握しておくことが大切です。

変化の時代だからこそ、正しい情報を知り、自分に合った金融サービスの使い方を見つけることが大切と言えるでしょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー