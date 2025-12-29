100均なら少量から買えるよ〜！あるだけで完成度が爆上がり！即買い級の園芸グッズ

最近、海外通販などで手頃な価格で購入できるようになった大きなフェイクグリーン。でも、届いてみたら「枝だけで自立しない！」「鉢の中がスカスカで見栄えが悪い…」と困ったことはありませんか？そんな悩みを解決してくれるのが、セリアの「ココナッツファイバー」です。

商品情報

商品名：ココナッツファイバー

価格：￥110（税込）

内容量（約）：40g

販売ショップ：セリア

JANコード：4977794092138

インテリアの質が劇的アップ！セリアの「ココナッツファイバー」で鉢元を美しく

セリアで園芸用として販売されている「ココナッツファイバー」は、約40g入りで110円（税込）。本来は土の保湿や泥跳ね防止に使うものですが、植物の「足元隠し」にこれ以上ないほど最適な素材です。

専門店やネット通販で探すと、100g以上の大容量で400円前後で売られていることが多く、「そこまでの量は必要ない…」と躊躇してしまうことも。

その点、セリアなら少量を低価格で買えるのが最大の魅力です。直径約20cm程度の鉢に使っても半分以上余るほどたっぷり入っているので、コスパも抜群。

使い方は簡単で、鉢の中の固定部分を隠すようにふんわりと盛り付けるだけで、一気にナチュラル感がマシマシになります。

「枝だけ届いた！」を解決する、簡単でお洒落なディスプレイ術

セリアのココナッツファイバーを使って、海外通販で購入したフェイクグリーンを飾ってみたいと思います。

インテリアショップなどでは、すでに鉢に固定された完成品を入手できますが、海外通販では枝だけ届くことも多々あります。

そういった場合はお好みの鉢を用意し、中に重りとなるゴムブロックや石、さらに隙間を埋めるためのスタイロフォームや発泡スチロール、丸めた段ボールなどをぎっしりと詰め込み、そこに枝を差し込んで自立させます。

ただし、そのままだと中の固定材が丸見えで、生活感が出てしまいます。

ここでセリアのココナッツファイバーの出番。細かくほぐしてから、固定した土台を覆い隠すように盛り付けていきます。繊維を広げる際に粉が飛びやすいので、新聞紙などを敷いて作業するのがスムーズです。

ナチュラルな質感が加わることで、フェイクグリーンがよりリアルに見えます。

バークチップを使う方法もありますが、ココナッツファイバーは繊維同士が絡まり合っているため、掃除の際に鉢を動かしてもこぼれにくく、管理が楽なのも大きなメリットです。

わずか110円の追加投資で、お部屋のグリーンがぐっと引き立ちます。飾り方に悩んでいた方は、ぜひセリアの園芸コーナーをチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。