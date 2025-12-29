100均なら少量から買えるよ〜！あるだけで完成度が爆上がり！即買い級の園芸グッズ
商品情報
商品名：ココナッツファイバー
価格：￥110（税込）
内容量（約）：40g
販売ショップ：セリア
JANコード：4977794092138
インテリアの質が劇的アップ！セリアの「ココナッツファイバー」で鉢元を美しく
セリアで園芸用として販売されている「ココナッツファイバー」は、約40g入りで110円（税込）。本来は土の保湿や泥跳ね防止に使うものですが、植物の「足元隠し」にこれ以上ないほど最適な素材です。
専門店やネット通販で探すと、100g以上の大容量で400円前後で売られていることが多く、「そこまでの量は必要ない…」と躊躇してしまうことも。
その点、セリアなら少量を低価格で買えるのが最大の魅力です。直径約20cm程度の鉢に使っても半分以上余るほどたっぷり入っているので、コスパも抜群。
使い方は簡単で、鉢の中の固定部分を隠すようにふんわりと盛り付けるだけで、一気にナチュラル感がマシマシになります。
「枝だけ届いた！」を解決する、簡単でお洒落なディスプレイ術
セリアのココナッツファイバーを使って、海外通販で購入したフェイクグリーンを飾ってみたいと思います。
インテリアショップなどでは、すでに鉢に固定された完成品を入手できますが、海外通販では枝だけ届くことも多々あります。
そういった場合はお好みの鉢を用意し、中に重りとなるゴムブロックや石、さらに隙間を埋めるためのスタイロフォームや発泡スチロール、丸めた段ボールなどをぎっしりと詰め込み、そこに枝を差し込んで自立させます。
ただし、そのままだと中の固定材が丸見えで、生活感が出てしまいます。
ここでセリアのココナッツファイバーの出番。細かくほぐしてから、固定した土台を覆い隠すように盛り付けていきます。繊維を広げる際に粉が飛びやすいので、新聞紙などを敷いて作業するのがスムーズです。
ナチュラルな質感が加わることで、フェイクグリーンがよりリアルに見えます。
バークチップを使う方法もありますが、ココナッツファイバーは繊維同士が絡まり合っているため、掃除の際に鉢を動かしてもこぼれにくく、管理が楽なのも大きなメリットです。
わずか110円の追加投資で、お部屋のグリーンがぐっと引き立ちます。飾り方に悩んでいた方は、ぜひセリアの園芸コーナーをチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。