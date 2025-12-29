ダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS from EXILE TRIBE」でボーカルを務める八木勇征（28）。人気BL小説を原作としたドラマ・映画『美しい彼』シリーズで主演を務めたことで役者としてもブレイク。2025年10月クールはドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレビ東京系）では主演を務めた。芸能ライターが語る。

【写真】セクシーすぎる「チェンソーマンのレゼ」「ビーチでうっとり…」 韓国系カリスマギャル・ぴょなの”ありのままの姿”

「女性ファッション誌の名物企画『ViVi国宝級イケメンランキング』で1位に輝いたルックスの一方で、オタク気質もあったりして10代から20代の女性を虜にしている。

海外でもファンを増やしており、今秋、台北ファンミーティングを実施しましたが、空港には100人以上の出待ちが出たほど」

そんな八木の交際を『週刊文春』が報じたのは2024年3月のこと。お相手は「小悪魔ageha」の専属モデルとして活躍したぴょな（25）だった。ファッション誌編集者が語る。

「"韓国系カリスマギャル"としてZ世代から人気のインフルエンサーです。Instagramでは抜群のスタイルを活かした私服姿を披露し、フォロワーは50万人を超える。

ラフォーレ原宿でアパレル店員を務めた経験を活かし、最近ではアパレルブランドを立ち上げるなど精力的に活動しています」

同誌はぴょなが八木の自宅に通っている姿を報じており、「半同棲」状態と見られていた。しかし現在、すでに破局しているという。2人を知る関係者はこう明かす。

「報道直後も交際は続いていたようですが、徐々にすれ違いが増えた。2人の価値感のズレが大きく、細かいことをあまり気にしないぴょなさんに対し、几帳面な八木さんとしては思うところがあったようです。また、報道直後、八木はSNSをエゴサしたようでファンがショックを受けていたことを知り、仕事に集中したいという思いも強かった」

別れたとはいえ、若者から支持をあつめる2人。2026年のさらなる活躍に期待したい。