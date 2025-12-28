¡Ø¹ÈÇò¡Ù¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ÎÅÚÃÅ¾ì½Ð¾ì¤Ç¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤ËÇÈÌæ¡ÄMrs. GREEN APPLE¤è¤ê¤â¡È³Ê¾å¡É¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡12·î28Æü¡¢NHK¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£5Ç¯¤Ö¤ê¡¢25²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¡ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¡É¤ò¤á¤°¤êÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ØÆÃÊÌ´ë²è¡Ù¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë²Î¤¤¤Þ¤¹¡£ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï1980Ç¯¤Î½é½Ð¾ì¤Î¤È¤¤Ë¤â²Î¤Ã¤¿¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¡£¤¿¤À¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î½çÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç¥È¥ê¤ÏMrs. GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ß¥»¥¹¡×¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤ÎÂç¥È¥ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢26Æü¤Ë¤Ï¡Ô¹ÈÇò¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡Õ¤Ê¤É¤ÈPR¤µ¤ìÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¥ß¥»¥¹¤Î²Î¾§¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Î¡È±é½ÐÊÑ¹¹¡É¤ËX¾å¤Ç¤Ï¡¢¡¡
¡Ô¥ß¥»¥¹Âç¥È¥ê¤Î¸å¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Õ
¡Ôµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡Õ
¡¡¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤ÏËÜÈÖÄ¾Á°¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤ä¡ØÆÃÊÌ´ë²è¡Ù¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤Î¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤È¤¤¤¦¹½À®¡£¥ß¥»¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö2018Ç¯¤ÎÂè69²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Íò¤¬Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÏÊ¿À®ºÇ¸å¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¡È°ÕÌ£¹ç¤¤¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ç¤Ïº£²ó¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î½Ð¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡100Ç¯Á°¤Î1925Ç¯¡¢NHK¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÊüÁ÷¶É¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£¤Ä¤Þ¤êNHK¤Ï¼«¿È¤ÎÎò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À»»Ò¤µ¤ó¤ËÂ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ¤È¹ÈÇò¤Ë¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¤â¤¢¤ë¡£2021Ç¯¡¢25²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¼¡¦¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤ÎµÞÀÂ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÈÖ6ÆüÁ°¤Ë¼Âà¡£º£²ó¤Ï¡È¸¸¤Î25²óÌÜ¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹ÉñÂæ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ß¥»¥¹¤¬Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëÂçµÁ¤â½½Ê¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Öº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢55Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â´°Áö¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¥Ð¥ó¥É¤ÏÍèÇ¯¸µÆü¤«¤é¡Ø¥Õ¥§¡¼¥º3¡Ù¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÖºÇ¸å¤Ë²Î¤¦²Î¼ê¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¡È³Ê¾å¡É¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²áµî¤Î³èÌö¤ò½Å»ë¤·¤Æ¾¾ÅÄÀ»»Ò¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡¢µÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£¤À¤¬NHK¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶É¤ÎÀáÌÜ¤È¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤À¡£