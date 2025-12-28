月経前のモヤモヤ時期を少しでも快適に！ “心と体のゆらぎ”に寄り添うサプリ登場

生理前のイライラや違和感…。ホルモンバランスの波によってゆらぎやすい、デリケートな女性の心と体を、フォローしてくれるサプリをご紹介します。

フェムケアサプリと気づかれないおしゃれなデザインとカラーで、ブルーな日も前向きに

femyou（フェムユー）「Rafuma（ラフマ）」

月経前のモヤモヤ時期を、少しでも快適に過ごせるように。そんな思いから生まれたサプリメントは、健康食品や美容サプリメントの分野で培った約40年の経験をもとに、女性をサポートしてくれる自然由来の成分を厳選。月経前に減りやすいセロトニンの分解を防ぐラフマ葉抽出物や、腸内環境を整える乳酸菌を配合。月経前の心身の不調を感じやすい方や、毎月のPMS対策をしたい方にとって、健やかな日々をそっと支えてくれる存在になりそう。

月経前のゆらぎに寄り添うやさしい選択肢で、自分らしい毎日を

フェムケアブランド『femyou（フェムユー）』から、月経前の女性特有のリズムに着目したサプリメント「ラフマ」が発売。マルマンH＆Bのヘルスケア部・野澤紗希さんと竹内晴香さんに開発秘話を伺いました。

「きっかけは、月経が女性の生活に、どれほど影響を及ぼしているかに気づいたことでした。そこで、女性ならではの視点で、お悩みをサポートできるサプリメントをつくりたいと思いました。開発にあたり、20〜30代の女性メンバーを中心に、社内のさまざまな年代の女性にもアンケートや雑談を通して意見をもらいました。とくに多かったのは、“PMSとわかっていても、特別なケアは何もしていない”という声。忙しい毎日の中で、体調を後回しにしてしまう女性が多いと感じました。だからこそ、年齢を問わず“心と体のゆらぎ”に寄り添える仕様にしました」

自然由来の成分を中心に、体にやさしい設計に。機能性表示食品として申請中だそう。

「ラフマ葉抽出物と植物性乳酸菌K-1という、2つの自然由来成分を配合しています。ラフマは、商品名にもなっていますが、“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニンに着目した成分で、穏やかな気分をサポート。中国では古くから使われてきたハーブです。乳酸菌K-1はお米由来で、腸内環境を整えることで肌のゆらぎにもアプローチします。生理前はお肌の調子が気になるという声も多かったので、内側と外側、両面からサポートできるようにしています」

無理なく続けられるよう、1日1粒、14日分という仕様も特徴。

「一般的なサプリは1か月分で販売されていることが多いのですが、ラフマは14日分です。というのも、女性特有のお悩みは月経前の2週間に集中していることが多いため、その期間に合わせた設計にしました。また、1日1粒飲めばいいので負担にならず、より続けやすいと考えました」

パッケージにも、女性ならではのこだわりが詰まっている。

「“生理前”や“ゆらぎ”といった言葉が大きく書かれていると、レジに持っていきづらいという声が多かったので、職場のデスクに置いたり、人前で出したりしても気にならないよう、シンプルなデザインを意識。試してもらった社内のメンバーからは、“お守り的存在で、安心できる”という声が多くて。パッケージも“気分が上がる”と好評です。まずは3か月、続けてみてほしいです」

Information

Rafuma

1日1粒で女性の健康的な毎日をアシスト。日本国内のGMP認定工場で生産し、原料の受け入れから製品の出荷まで、すべての工程で適正な管理が行われている。公式オンラインストアやドラッグストアなどで購入可能。14粒入り（14日分）\1,944（マルマンH＆Bお客様センター TEL. 0120-040-562）