»°ãø·°¤¬ºÆ¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ç¿´ÇÛ¤â¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»Ø´ø´±¡ÖÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤¬·ç¾ì¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£27Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ãø¤Ï9·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÀïÎóÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ë64Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Â³¤¯20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤â64Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¸å¤Ë»°ãø¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î·èÃÇ¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´°÷¤¬¥×¥ì¡¼¤ËÃÍ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥È¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÎ¥Ã¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶á¡¹¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥È¥Þ¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÏÃ¯¤â¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²ÐÍËÆü¡Ê30Æü¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¡Ë¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
