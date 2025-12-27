¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡ßËÌÌîÆüÆà»ÒÉ×ºÊ¤¬¸ø³«¤·¤¿¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥Çー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥àー¥Óー¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥Ò¥åー¥Ò¥åー♡¡×
¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤¬¡¢Àèº¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÌÌîÆüÆà»Ò¤È¤Î¥Çー¥È²èÁü¡õÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¹¬¤»¥ªー¥éÁ´³«¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇAqua Timez¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤ÈÊó¹ð¡£Aqua Timez¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬Â³¡¹
¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤Ï¡¢
¡Ö¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤·¤¿
¤¤¤è¤¤¤è¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÕÁö¤Ç¤¹¤Í
»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ê2025Ç¯¤òÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ
²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÌÌîÆüÆà»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ãー♡¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥ì¥¤¤µ¤ó¤Û¤ó¤È¤·¤¢¤ï¤»¤½¤¦¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö♡¡×¡Ö¥Ò¥åー¥Ò¥åー♡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡¢Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Çー¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢Æ°²è¤Ç¤â¸ø³«¡£BUMP OF CHICKEN¤Î¡Ö¥¹¥Îー¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥Óー¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇMV¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖAqua Timez¤Ï·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿ÀïÍ§¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢12·î26Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Aqua Timez¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÉ×ÉØ¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÏAqua Timez¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2008Ç¯¤«¤é¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿ÀïÍ§¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¡ÖÈà¤é¤Î¶Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿§¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£