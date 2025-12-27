¥¯¥Þ¤¬¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¡ª¡©¥¬¥é¥¹¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò°Ò³Å¡¢¤½¤·¤Æ¾º¹ß¸ý¤òÇË²õ¡Ä¾®³Ø¹»¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¸ÂÖ¤È¹ÔÆ°¤È¤Ï¡Ê»³·Á¡¦ÆîÍÛ»Ô¡Ë¡Ú2025ÃíÌÜ±ÇÁü¡Û
¤³¤Á¤é¤ÏÆîÍÛ»ÔÎ©ÀÖÅò¾®³Ø¹»¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£°·î£²£¹Æü¤Î¸áÁ°£µ»þ¤¹¤®¤Ç¤¹¡£
£±Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥¹¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤«¡¢°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¿Î²¦Î©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤í¤á¤¡¢¤½¤Î¸å¥É¥¢¤ËÆÍ¿Ê¡£
¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤êÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¾º¹ß¸ý
¥¯¥Þ¤¬ÆÍ¿Ê¤·¤¿¿¦°÷ÍÑÄÌÍÑ¸ý¤Î¥¬¥é¥¹¤Ï³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¾®³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬ÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸«²ó¤ê¤ò¹Ô¤¤³Ø¹»¤Î¹»¼ËÆâ¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÖÅò¾®³Ø¹»¤ÈÀÖÅòÃæ³Ø¹»¤¬µÙ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬¥¬¥é¥¹¤òÇË²õ¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤±Êý¤À¤Ã¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤À¤ì¤â¤ª¤é¤º¡£¤â¤·¤³¤Î»þ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤é¡¦¡¦¡¦¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¶²¤í¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
£±£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÃÏÊý¤Ï¥¯¥Þ¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é³°½Ð¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤òÁáµÞ¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¯¥ÞÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£