世界滅亡、スピった陰謀論、万博もあった2025年…金属バットが選んだ今年の5大ニュース「1位は絶対譲れない」という青春の1ページ

今年も世の中はさまざまなニュースがあった。漫才コンビ・金属バットが独自すぎる目線で振り返る「2025年の5大ニュース」を発表。日本のジミヘン、人気力士の塩、すごい陰謀論、大阪万博、そして、第1位は…。

【画像】陰謀論で邪悪な意図で空中に散布された有害な化学物質と言われた雲

第5位は音楽界から日本のジミヘンがランクイン

-年の瀬です。今年も『金属バットの酒辛肉鮪』恒例の今年の5大ニュース発表の季節がやってきました。





小林 そんな恒例あったっけ。-まずは第5位。友保 そうですね。河内家菊水丸さんの連れてはるギタリスト、ジミヘンのバンドにいそうすぎですかね。

-どういうことですか？



友保 ジミヘンが組んでたバンド、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスにいそうすぎな見た目なんですよ。河内音頭のギター弾いてはる人なんですけど、アフロでね。これ衝撃でした。



-なぜそのことを知ったのですか？



友保 夏に営業でご一緒させてもうて。菊水丸さん初めて生で聞いて、やっぱ関西なんで感動したんですよ。うわ、ほんまにあのまんまやんって。で、ギターをピンピンピンピンって弾いてはって、これ誰が弾いてるんやろって思ったら、ジミヘンのメンバーでした。しかし、やっぱ『河内音頭』よかったですわ。一撃で夏になった。



小林 夏になったな～。



友保 名古屋の営業やったんですけど、ちゃんと名古屋の歌もあって。



-幾島学さんというギタリストさん。



友保 だいぶチルってましたよ。だいぶパープルヘイズでしたね。

-確かに菊水丸さんのバンドでこの風貌の方は予想しないですね。



友保 そうなんすよ。で、太鼓叩いてる人はほんま太鼓から生まれたみたいな人なんですよ。



-どういうことですか？



友保 まんま。太鼓の達人のキャラより太鼓してます。『河内音頭』のギタリストがジミヘン。これが5位ですね。

第４位はスポーツ界から大谷翔平を抑えて相撲界の人気力士がランクイン

-では第4位。ちなみに今年大きなニュースとしては、ミスタープロ野球・長嶋茂雄さんが亡くなられたり、大谷翔平選手が4度目のMVPに輝いたり…。



友保 長嶋監督ね。俺、野球通ってないんですけど、NHKでめっちゃ振り返り番組やってましたからね。ほんま旅館の一室で襖閉めてバッティングしてたとか。練習風景見せへんみたいな。ちゃんとエキセントリックな方でよかったです。



小林 大谷選手の試合はあまり見ることなかったなぁ。



友保 1回、NGK（なんばグランド花月）のロビーで（ザ・ぼんち）おさむ師匠と一緒に大谷見ましたよ。「これすごいぞ見とけ」みたいに言わはって、なんか元チームメイトが敵のチームになって戦うと。ようわからんけど「わあ、いや、すごいっすね」とか言ってました。



小林 薄い反応（笑）



友保 おさむ師匠とはNGKで相撲も見てました。番付いっちゃん下のとこの優勝決定戦みたいなんで、3人出てきて、何回もやり合うみたいな。それ、おさむ師匠が「たぶんこいつ勝つわ」って一発で優勝を当ててた。



-おさむ師匠すごい。



友保 エスパーかと思いました。あれですかね、相撲で言うたら、『宇良、塩まかへんすぎ』。これ第4位じゃないですか。一年でまいていい塩の量決まってんちゃうかっちゅうぐらいまかへんから。宇良ってとんでもないテクニック持ってるじゃないですか。こんな技あったんやとか、何十年ぶりに出たとか。

でも、宇良はそこじゃないんですよ。やっぱ塩まかへんすぎ、これです。一年の塩の総量決まってんのか、もしくはホワイトベースの乗組員かどっちかよ。あんなに塩大事にするって。



小林 塩がないと戦えないからな（笑）。



-友保さんの奥様がお相撲お好きなんですよね。



友保 そうなんです。相撲見る機会増えましたわ。うちんとこの嫁はんは熱海富士が好きでして。

第3位はエンタメ界から大ベテランの再々々ブレイク

-第4位は『相撲人気。宇良塩まかなすぎ』。では、第3位はなんでしょう。



小林 『まさと師匠、開始1分で配信止める』っていうのがあったな。



友保 ライブね。我々金属バットとザ・ぼんちで夏にツーマンやらしてもろて。『ばっとぼんちー』っていう。その時、俺らめっちゃ注意されてたんですよ。「配信あるんで変なこと言わんといてください」と。わしらが「わかりました」って言ったら、ましゃ（まさと師匠）がいきなり高校野球の暴力問題の話し出して。

小林 広陵高校野球部ね。



友保 でもその裏で１個隠れてる、『まさと師匠、返し雑すぎ』問題。



-それはどういう？



友保 おさむ師匠が「わ～～～」言って暴れだしたんですよ。で、まさと師匠がちっちゃい声で「はいはい、大ホール大ホール」って。



小林 聞いたことないツッコミ（笑）。



友保 ええ加減すぎるやろ（笑）。



-今年、ぼんち師匠はTHE SECONDもそうですしし、44年ぶりに『THE MANZAI』にも出られたり、もう何度目かというブレイクを果たされてますよね。最近、番宣で昔の漫才映像が流れるんですけど、それもかっこいい。



友保 今もすごいですからね。まだファンクラブ残ってますから。「ちょっとファンクラブに挨拶してくるわ」って消えましたもんね。



-ライブ後は出待ちもいらっしゃるんですか。



友保 いますよ。俺見たんですけど、みんながみんな、ドラクエの棺桶後ろに引きずってましたよ。パンチ効いてました。ぼんち師匠といえば、あともう1個ありました。



-なんですか？



友保 ぼんち師匠の単独の打ち上げも呼んでいただいたんですけど、ぼんち師匠は先帰って、俺ら居場所なくなる。これ大問題です。「あとは飲んどいてくれ！」って。



小林 まさと師匠がね（笑）。



友保 「俺はお前らより孫のほうが大事や」って。おさむ師匠はおさむ師匠で、勝手に一人で喋り出して、よそ行ってな。みんながみんな居場所なくなる。



小林 俺らと吉田たちとモンスター（エンジン）さんが残されて。



友保 「こんなとこ俺らおってええんか？」っていう（笑）。



小林 それを多分経験で読んでたのか、（メッセンジャー）黒田さんは先帰ってました。

第3位は社会問題から7月5日起きた大騒動

-では第3位『ぼんち師匠大ブレイク』で。



友保 2位はね、これちゃんと社会問題。7月5日の『世界滅亡問題』。とんでもない津波が来るとかね、隕石が降ってくるとかね、有名人はもうアメリカに逃げてるとかいろいろありましたけど。



-ノストラダムス以来の。



友保 スピ界隈騒いでたもんな。それこそズンズンポイポイたろうがプレアデス星人とチャネリングして止めてくれたらしいんで。



-友保さんはスピ界隈にも造詣が深いんですね。



友保 今年一番良かった陰謀論は、あれですね、「飛行機。実は燃料積んでない」。



-どういういことですかそれ。



友保 ケムトレイルっていう飛行機雲の陰謀論が流行ったんですけど、まず飛行機、ジャンボジェットは、プール一杯分ぐらいの燃料を積むと。ただあの飛行機の機体にそんな量入るわけない。で、燃料を機体に注ぐのも通常40分から1時間くらいかかるらしいんですよ。そもそも、そんな短時間では無理やと。

-ということは……



友保 飛行機に燃料は入ってません（笑）。そんな新しい気づきを見つけた人間がおって、これだいぶ面白かったです。SNSでほんまにガチで詳しい航空自衛官の人が出てきて「何言うてんねんお前」で一蹴。これもだいぶ良かったですね。



-ちょっと待ってください、じゃあその陰謀論的には、どうやって飛行機は飛ぶんですか？



小林 紙飛行機の原理で。



-なるほど……なるほど？ そういう「世界が滅亡する」みたいな噂が出た時、お二人はどうしますか？ 信じる？ 信じない？



友保 俺は信じても信じへんでも、どっちとっても楽しいですわ。ちょうどその地球滅亡の日に、我々THE SECONDツアーで博多におったんですよ。モンエン（モンスターエンジン）さんとかレイザーさん（レイザーラモン）とか、いろんなおっさんおって。

ケータリングでうなぎが出てきて、みんなでうなぎ食って、この仲良いおっさんらと死ねるんやったら、最高やな言うて。どっちでも良かったですね。あとみんな腹いっぱい過ぎてしゃべってなかった（笑）。



小林 鰻重に米が三合ぐらい入ったんですよ。ギチギチやった。



-小林さんは世界滅亡に関してはどのような見解をお持ちですか。



小林 なんかまあ、定期的にやってくるなと。次はたぶん5年後ぐらいなのかな。もう風物詩というか、いい催しですよね。楽しいです、ああいうのは。

番外編は大盛況に終わったあのイベント

-せっかくなので「番外編」として万博のお話もよろしいですか。



小林 ありましたね、万博。



友保 めっちゃ楽しかったです。

-どこの館がよかったですか。



友保 パビリオンすか？ 館（やかた）って言ってんですか（笑）。俺、コモンズがめっちゃ楽しかったです。ようさん入ってる。アフリカとか南の島系とかね。



小林 行きました行きました。ほぼ(パビリオンには)入れんかったんですよ。基本コモンズと大屋根リングで。1個だけ並ばず行けたんかな。あれどこやったかな。ああカタール、カタールでした。



友保 カタールだけ並ばずに入れたんよな。ヨーロッパ系が人気なんやけど、最後の方なんか「砂漠の砂」持ってきてるところも大人気やった。ヨルダンかな。



小林 大屋根リングの上から河野オブザイヤーの叫び声が聞こえましたけど。



友保 よしもとパビリオンね。それこそ藤崎（マーケット）のトキさんも、盆踊りとか行きまくって「万博に殺される」って言ってた。



小林 「万博ない日も万博の夢見る」って（笑）。



友保 藤崎さんの盛り上げっぷりはすごかったらしいです。あとメタンガス出て、喫煙所でタバコ吸ったら爆発するみたいな話だったけど、爆発せんだったですね。



-ありましたね。



友保 あと『水からレジオネラ属菌問題』もありましたね。めっちゃ霧出る噴水あってね。ミストみたいな。そのミストの中から世界中のインスタグラマーが出てくるってのがあったんですよ。澄ました顔して外国人出てくる。あいつら全員菌まみれになってたはず。

第1位は8月18日に閉館した最高の劇場の思い出

-では大変お待たせいたしました。いよいよ第1位の発表です！



友保 これ1位は絶対譲れないですよ。『よしもと祇園花月閉館』です。



-ああ、これは大ニュース。



友保 8月で俺らのホームがなくなりましたわ。



-終わってしまってあらためて気づく京都「祇園花月」の良さってなんでしたか。



友保 喫煙所。あと横の喫茶店のコロラドね。やっぱ楽屋が一軒家やったんで。ギャロップの毛利さんがずっとゲームしてる。音出して「プロ野球スピリッツA」してる。「音出してる方がおもろいねん」って言うて。あと（モンスターエンジン）大林さんが見たことない茶色いタバコずっと吸ってる。あと（笑い飯）西田さんが床で寝る。床暖房のほうがあったかいって。



小林 一公演目終わって大林さんと飯の話になって「昼飯いつも何食うてんの？」みたいな。で、この辺だとラーメンですかねとか言って連れてってくれるもんやと思ったら、その話を終えてからカバンからちっちゃいサラダ出して自分で食べてたんですよ。



友保 変やねんな（笑）。



-お二人は「祇園花月」に出演する時はどこでご飯を食べていたんですか？



友保 基本コロラドですね。コロラド行って、みんなで飯食って。カレーか鮭弁当。たまにハンバーグあるんですよ。



小林 ハンバーグうまいよな。



友保 あと、ほんまにトラックのタイヤぐらいあるごっつい椎茸焼いてくれるんですよね。めちゃくちゃでかい。滋賀のほうで作ってはるって。あれめっちゃうまい。メンチカツぐらい汁出てくる。あとあれね、お正月行ったらね、ちょっといいお水くれる。



小林 えへへ。



友保 般若水をくれるんです。「お酒飲まれへんから、この“般若水”を飲んできなさい」っていう。おせちと一緒にね。ありがたい。



-もう2026年のお正月に行くことはないんですかね。寂しいですね。



友保 もうないですね。あんな劇場出番の合間でタバコ吸ってダラダラできるとこ。



小林 もうないんか～。またひとつの時代が終わりました。



取材・文／西澤千央