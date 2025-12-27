Âçºå¤Ë¤¢¤ë¡ÖºÇÄãÉ¾²Á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë½÷À²ñ¼Ò°÷¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ö°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë
Âçºå»Ô¤Î¶³¦¤òÈ´¤±¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¿ô±Ø¡£³¹¤ÈÌ¾¾è¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·¤µ¤Ó¤·¤¤±ØÁ°¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¾Æ¤Ä»²°¤È¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢·ï¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤¢¤ë¡£
·úÊª¤Ï¤ä¤ä¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ëÉ÷¡£´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤¤½ñÂÎ¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢³°ÊÉ¤Î¿§êô¤»¤È»¨¤ÊÅÉ¤êÄ¾¤·¤¬¡ÈÅØÎÏ¤Îº¯À×¡É¤òµÕ¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÂçºå ÉÔµ¤Ì£¤Ê½É¡Ù¡ÊÀÄ»Ö¼Ò¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤òÅ¬µ¹È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡°Â¤¤¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯Îõ¤Ê¸ý¥³¥ß¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖËí¥«¥Ð¡¼¤Ë¹õ¤¤Ê´¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¶Ø±ì¥ë¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë¥¿¥Ð¥³½¤¬¤·¤Æ¡¢³¥»®¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤¬¡¢±Ø¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê°½¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤ä½ÉÇñ¥ì¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê»ö¸ÎÊó¹ð¡£
±ó¤¤¹ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼½É¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤À¡£¤½¤ì¤â°ì±þ´Ñ¸÷·÷¥®¥ê¥®¥ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤¬¡¢Æ²¡¹¤ÈÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤ÈÁê¾ì¤è¤ê2000¡Á3000±ß¤Ï°Â¤¤¡£Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤Ï1Çñ1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏÁÇÇñ¤Þ¤ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ç6000±ßÂæ¡£³Ê°Â¤ÎÀ¾À®¥¨¥ê¥¢¤ÈÊÂ¤Ö²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢»ÔÆâ¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤¡£°Â¤µ¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÍýÍ³¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢¡¤Ê¤¼¡ÖºÇÄãÉ¾²Á¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¡©
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©ºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Í§ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤Î¸¦½¤²ñ¤Î¤¢¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á½ÉÇñ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ý¥³¥ß¤âÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£»ÔÆâ¤À¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¤â¤¦¤¢¤ó¤Þ¤êÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤·¡£Â¿¾¯¡¢±ø¤¯¤Æ¤â¿²¤ë¤À¤±¤ä¤·¡¢¤¨¤¨¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿4·î²¼½Üº¢¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿Ìë¡¢¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢°û¤ß²°¤ÈÉ÷Â¯Å¹¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÈË²Ú³¹¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÄÌ¤ê¤«¤é°ìËÜ±ü¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄÌÏ©¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â¶õµ¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°ÊÉ¤Î¹õ¤º¤ß¤¬¤É¤Î·úÊª¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¨¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢¼õÉÕ¤¬Æó³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£³°³¬ÃÊ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î´Ê°×²°º¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É÷¤ËÀú¤é¤ì¤¿¤Î¤«ÇË¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃ¦ÈéÅÓÃæ¤Î¥»¥ß¤Î±©¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡´³¤«¤é¤Ó¤¿¥´¥¥Ö¥ê¤ÈÂÐÌÌ
¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Æ°¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤å°Ýß¤Î¾å¤Ç´³¤«¤é¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥´¥¥Ö¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤¬¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢æÂ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡£¤¤¤Þ»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ø¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥í¥Ó¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·úÀß¸½¾ì¤Îºî¶È°÷¤é¤·¤ÃËÀ¤¿¤Á¤¬¡¢¥í¥Ó¡¼¤Î°Ø»Ò¤òÀêµò¤·¼òÀ¹¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤ä°ì¾£ÉÓ¤òËµ¤é¤ËÃÖ¤¡¢²¿¤«¤ÈÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¥¿¥Ð¥³¤â¥¹¥Ñ¥¹¥Ñ¡£
¡ÖµÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢Á´°÷¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£µÛ¤¤³Ì¤Ï¶õ¤´Ì¤Ë¥®¥å¥®¥å¤Ã¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¼õÉÕ¤Ë¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Í¤â¡¢¤Ê¤Ë¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«Á´Á³¡¢°ã¤¦À¤³¦¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½¾¶È°÷¤¢¤ê¡£¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±ü¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤âÉÔ»×µÄ¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç»ëÀþ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¤½¤ÎÉþÁõ¡£½ÕÀè¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¿¿Åß¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¥³¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡£
·úÊª¤Ï¤ä¤ä¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ëÉ÷¡£´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤¤½ñÂÎ¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢³°ÊÉ¤Î¿§êô¤»¤È»¨¤ÊÅÉ¤êÄ¾¤·¤¬¡ÈÅØÎÏ¤Îº¯À×¡É¤òµÕ¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÂçºå ÉÔµ¤Ì£¤Ê½É¡Ù¡ÊÀÄ»Ö¼Ò¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤òÅ¬µ¹È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯Îõ¤Ê¸ý¥³¥ß¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖËí¥«¥Ð¡¼¤Ë¹õ¤¤Ê´¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¶Ø±ì¥ë¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë¥¿¥Ð¥³½¤¬¤·¤Æ¡¢³¥»®¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤¬¡¢±Ø¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê°½¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤ä½ÉÇñ¥ì¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê»ö¸ÎÊó¹ð¡£
±ó¤¤¹ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼½É¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤À¡£¤½¤ì¤â°ì±þ´Ñ¸÷·÷¥®¥ê¥®¥ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤¬¡¢Æ²¡¹¤ÈÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤ÈÁê¾ì¤è¤ê2000¡Á3000±ß¤Ï°Â¤¤¡£Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤Ï1Çñ1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏÁÇÇñ¤Þ¤ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ç6000±ßÂæ¡£³Ê°Â¤ÎÀ¾À®¥¨¥ê¥¢¤ÈÊÂ¤Ö²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢»ÔÆâ¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤¡£°Â¤µ¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÍýÍ³¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢¡¤Ê¤¼¡ÖºÇÄãÉ¾²Á¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¡©
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©ºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Í§ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤Î¸¦½¤²ñ¤Î¤¢¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á½ÉÇñ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ý¥³¥ß¤âÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£»ÔÆâ¤À¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¤â¤¦¤¢¤ó¤Þ¤êÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤·¡£Â¿¾¯¡¢±ø¤¯¤Æ¤â¿²¤ë¤À¤±¤ä¤·¡¢¤¨¤¨¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿4·î²¼½Üº¢¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿Ìë¡¢¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢°û¤ß²°¤ÈÉ÷Â¯Å¹¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÈË²Ú³¹¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÄÌ¤ê¤«¤é°ìËÜ±ü¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄÌÏ©¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â¶õµ¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°ÊÉ¤Î¹õ¤º¤ß¤¬¤É¤Î·úÊª¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¨¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢¼õÉÕ¤¬Æó³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£³°³¬ÃÊ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î´Ê°×²°º¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É÷¤ËÀú¤é¤ì¤¿¤Î¤«ÇË¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃ¦ÈéÅÓÃæ¤Î¥»¥ß¤Î±©¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡´³¤«¤é¤Ó¤¿¥´¥¥Ö¥ê¤ÈÂÐÌÌ
¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Æ°¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤å°Ýß¤Î¾å¤Ç´³¤«¤é¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥´¥¥Ö¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤¬¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢æÂ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡£¤¤¤Þ»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ø¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥í¥Ó¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·úÀß¸½¾ì¤Îºî¶È°÷¤é¤·¤ÃËÀ¤¿¤Á¤¬¡¢¥í¥Ó¡¼¤Î°Ø»Ò¤òÀêµò¤·¼òÀ¹¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤ä°ì¾£ÉÓ¤òËµ¤é¤ËÃÖ¤¡¢²¿¤«¤ÈÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¥¿¥Ð¥³¤â¥¹¥Ñ¥¹¥Ñ¡£
¡ÖµÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢Á´°÷¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£µÛ¤¤³Ì¤Ï¶õ¤´Ì¤Ë¥®¥å¥®¥å¤Ã¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¼õÉÕ¤Ë¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Í¤â¡¢¤Ê¤Ë¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«Á´Á³¡¢°ã¤¦À¤³¦¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½¾¶È°÷¤¢¤ê¡£¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±ü¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤âÉÔ»×µÄ¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç»ëÀþ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¤½¤ÎÉþÁõ¡£½ÕÀè¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¿¿Åß¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¥³¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡£