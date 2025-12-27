元乃木坂46・高山一実「前向きに話し合いを重ね」ふくらPとスピード離婚
元乃木坂46の高山一実（31歳）が12月27日、QuizKnock・ふくらP（32歳）との離婚を発表した。
高山はこの日、自身のInstagramで「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と離婚を報告。続けて「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらず このような結果となり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後については「誠実に活動に努めてまいりたいと思います。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とつづっている。
また、「29日に発表予定だった文章を前倒しであげさせていただきました。事前に公表日をお伝えしていた関係各所のみなさまには重ねてお詫び申し上げます」と、一部メディアで離婚報道が出たことで、予定していた日よりも早い発表となったことを明かしている。
高山は乃木坂46の1期生。昨年7月7日に、ふくらPと結婚したが、1年4か月のスピード離婚となった。
高山はこの日、自身のInstagramで「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と離婚を報告。続けて「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらず このような結果となり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、「29日に発表予定だった文章を前倒しであげさせていただきました。事前に公表日をお伝えしていた関係各所のみなさまには重ねてお詫び申し上げます」と、一部メディアで離婚報道が出たことで、予定していた日よりも早い発表となったことを明かしている。
高山は乃木坂46の1期生。昨年7月7日に、ふくらPと結婚したが、1年4か月のスピード離婚となった。