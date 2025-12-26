楽天グループは、「楽天市場」において、2026年の初売りイベント「Rakuten初売り」を2026年1月1日に開始する。

15日までの期間中、出店する600以上の店舗で、ファッション、家電、グルメなど幅広いジャンルの福袋や初売り商品が販売される。福袋には、中身があらかじめ分かる「ネタバレ福袋」や、形が不均一な商品などを集めた「わけあり福袋」、ランキング入賞実績のある商品を詰めた福袋などがラインアップされる。

ポイント還元キャンペーン

購入金額や条件達成に応じてポイント進呈率が最大43倍となる「新春ポイントアップ祭」が2026年1月1日～1月3日まで実施される。

また、2026年1月1日には全ショップでポイント進呈率が3倍になる「ワンダフルデー」も開催される。

お買いものパンダ企画やファッションセール

初めての企画として「新春お買いものパンダを見つけてエントリー！」キャンペーンも実施される。

2026年1月1日～1月9日9時59分まで、対象ページに隠れている公式キャラクター「お買いものパンダ」を見つけてエントリーすると、抽選で合計150名に最大1500ポイントが進呈される。

あわせて、ファッション通販サイト「Rakuten Fashion」との連携企画「Rakuten Fashion THE SALE 2026 Winter」も開催される。期間は1月1日～1月14日まで。ファッションアイテムが最大80％オフで販売されるほか、対象店舗の商品が最大1500円割引になるクーポンが配布される。