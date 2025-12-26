“田村真子アナの結婚報告”に川島明「1番にいいねと思ったら…」近藤千尋が押していた
お笑いコンビ・麒麟の川島明（46歳）が、12月26日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。田村真子アナがSNSで結婚報告した投稿に、1番にいいねを押そうと思ったら「近藤（千尋）さんがもう押してました」と語った。
年内最後の生放送ということで、各曜日からの出演者が番組に登場し、田村真子アナが番組を進行させようとすると、MCの麒麟・川島明が田村アナを制止し、「ちょっとおめでたいニュースが30分前に飛び込んできました。田村真子さん、ご結婚おめでとうございます！」と田村真子アナの結婚を祝福する。
田村アナは恐縮しつつ「先日、結婚しました。一般の方なんですけれど」と話し、「すみません、お時間頂いて。変わらずに、このままお仕事を頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」とコメント。
川島は「私も1番にいいねを押そうと思ったら、近藤（千尋）さんがもう押してました」と田村アナと公私ともに親交のある近藤がすでに反応していたと話し、近藤も「ラヴィット！」メンバー最速いいねを「ゲット！」したとアピールした。
