箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は２５日、５年に１回だった記念大会を２０２８年１月（２０２７年度）の第１０４回大会から４年に１回として、出場枠は３増の２６チームとするなどの大改革を行うことを発表した。大学創立１００周年を迎える２０２７年度に理工学系私大初の箱根駅伝出場を目指している芝浦工大にとってビッグな“クリスマスプレゼント”となった。今年度からチームを率いる徳本一善監督（４６）は「我々は持っています。１０４回大会で必ず初の出場権を仕留めます」と力強く話した。

２０２８年１月開催の第１０４回は新しい記念大会として開催され、２５校と日本学生選抜チームの計２６チームが出場する。前年１０月に行われる記念大会の予選会には第１００回記念大会と同様に全国の大学が参加可能。予選会敗退校の選手で編成されるチームは通常大会の関東学生連合に代わって、日本学生選抜がオープン参加する。

２０２９年１月開催の第１０５回以降の通常大会も３増の２３校とオープン参加の関東学生連合の２４チームが出場する。

シード権は、記念大会も通常大会も現行通りの１０校となる案で固まっている。そのため、予選会は記念大会は上位１５校、通常大会は上位１３校が本戦の出場権を獲得することになる。

出場校の増枠は、全ての大学にとって朗報だが、芝浦工大にとっては、さらに大きな意味を持つ。

芝浦工大は、２０１１年に駅伝部を創設。駅伝プロジェクト入学者選抜試験を導入し、さいたま市の大宮キャンパスに全天候型のトラックや選手寮を完備。文武両道を貫き、大学創立１００周年を迎える２７年度に理工学系私大初の箱根駅伝出場を目指している。

今季、就任した徳本監督は、勢いよく話す。

「芝浦工大がターゲットにしている２７年度に出場枠が２５校になるとは、まさにドンピシャのタイミングです。我々は持っています。初出場できる確率は上がりました」

今年１０月の箱根駅伝予選会は１８位。単純計算で、２年後に３校を逆転すれば、箱根への道がつながる。「もちろん、来年（２６年）の予選会でも初出場を目指して戦いますが、再来年（２７年）の予選会では必ず初の出場権を仕留めます」ときっぱり話した。

徳本監督は法大時代、箱根駅伝でスター選手として名をはせた。箱根駅伝史上初めて茶髪とサングラスの姿で走った選手とされ、多くの「伝説」を残した。２年時は１区で区間賞。その年、２区でも坪田智夫・現法大監督が区間賞を獲得。「オレンジエクスプレス旋風」を巻き起こした。３年時は２区で日本人トップの区間２位と好走し、首位浮上。その直後、日本テレビのインタビューでは頭の上から装着するウルトラマンのような奇抜なデザインのサングラスで登場し、新春の日本列島を驚かせた。４年時は暗転。２年連続で２区を走ったが、右ふくらはぎ肉離れのため、７・３キロ地点で途中棄権。大手町のスタートから２８・６キロ地点での途中棄権は今も大会史上最短記録として残る。

２０１２年に駿河台大監督に就任し、１０年目の２０２１年１０月の箱根駅伝予選会を突破し、２２年１月の本戦に駿河台大を初出場に導いた。２４年に２度目の出場を果たし、今年１月に退任が発表された。

芝浦工大は徳本監督の新興校を強化する手腕を評価し、今季、准教授を兼ねて招聘（へい）。さらに徳本監督を支えるコーチとして、麗沢大前監督の山川達也氏（４１）が就任した。それぞれ駿河台大と麗沢大を率いてきた二人は互いの指導方針や持ち味を認め合っており、絶好のコンビで芝浦工大を率いている。

長い歴史を誇る箱根駅伝で２校を初出場に導いた監督はいない。箱根駅伝史に残るドラマチックなランナーであり、指導者でもある徳本一善監督率いる芝浦工大は、近い将来、箱根路で新風を巻き起こそうとしている。出場校の増枠によって、その可能性は高まった。

◇芝浦工大 １９２７年に有元史郎氏が東京・大森に前身の東京高等工商学校を創立。実学重視の技術者育成教育を継承して、４９年に芝浦工大が設置された。現在、工学部、システム理工学部、デザイン工学部、建築学部と大学院理工学研究科がある。東京・江東区に豊洲キャンパス、さいたま市に大宮キャンパスがあり、駅伝部は大宮キャンパスを拠点としている。工学や建築の分野で多くの優れたＯＢを輩出。スポーツ界の主なＯＢはプロ野球・西武元監督の伊原春樹氏ら。

◆徳本 一善（とくもと・かずよし）１９７９年６月２２日、広島市生まれ。４６歳。美鈴が丘中１年から陸上を始め、３年時に全国大会で１５００メートル２位。広島市立沼田高３年時に全国高校総体１５００メートル２位。９８年に法大入学。箱根駅伝では１年１区１０位、２年１区区間賞、３年２区２位、４年２区途中棄権。２００２年に卒業し、日清食品に入社。０３、０４年に日本選手権５０００メートル連覇。１２年４月、駿河台大駅伝部監督に就任。２２年に駿河台大を箱根駅伝初出場に導いた。２５年１月に監督退任。長男・陽（ひなた）は青学大の駅伝チーム２年生。