辻希美が家族でのクリスマスパーティーの様子を自身のInstagramに公開している。

（関連：【写真】辻希美・杉浦太陽、豪勢な食事でクリスマスを満喫 両親＆子供も仮装でおめかし「今日は残り物DAYです」）

参加したのは夫の杉浦太陽や長女の希空をはじめとした子供たち、辻の両親の姿もある。辻は「昨日は我が家は家族でXmasパーティでした」「みんなで仮装してアタチももおめかししたよ」「たまらん後ろ姿」「夢は初めての Xmas」「雰囲気は楽しめたらかな？」とサンタクロースの衣装に、豪勢な食事、今年が初めてのクリスマスとなる第5子・夢空の写真をアップ。

続けて、辻は「昨日はババとたぁくんと協力しながら沢山のご飯をつくりました」「 Xmasケーキは希空が作った」「ドームケーキ」「凄いよねぇ」「美味しかったです」「今日が Xmas当時ですが、我が家はイヴをメインにしてる家なので昨日全力にXmas会をして今日は残り物DAYです」「皆様素敵な Xmasをお過ごし下さい」とファンにメッセージを送っている。

（文＝リアルサウンド編集部）