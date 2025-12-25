業者が来る日は子猫たちに部屋へ入っていてもらっていた飼い主さん。しかし、なぜか勝手に出てきてしまう……なぜ？その謎が解明された瞬間がInstagramに投稿されると、衝撃的な光景は216万回再生を突破し、「えーすごいですね！」「えっまさかの共同作業⁈」「コレは恐るべしだわぁ～」といった声が寄せられました。

【動画：なぜかドアが開いて『部屋から出てくる子猫』→不思議に思っていたら…『衝撃の瞬間』】

ドアを開けようと奮闘する猫

Instagramアカウント「わきまる(@narabai03)」さまは、「タビ」くん、「ムギ」ちゃん、「モモ」ちゃんの3匹が仲睦まじく暮らす様子を更新しています。

飼い主さんは、以前から気になることがあったそうです。それは、ムギちゃんとモモちゃんの子猫姉妹を部屋に入れても勝手に出てきてしまうこと！ドアの取っ手には前足が届かないはずなのに、なぜか部屋から勝手に出てきてしまうという2匹。

するとある日、飼い主さんは衝撃的な場面を目撃してしまったというのです！

ムギちゃんが本棚の上に登ったかと思えば、本棚の上から体をグイーッと伸ばしてドアの取っ手に前足を。そして、カチャッと少しだけドアを開けたのです。なるほど、下がダメなら上から……ということですか！お見事！

次なる奥の手に衝撃！

その後、取っ手を渡り、床へと降りたムギちゃん。しかし、これではまだドアは完全に開いていません。

このまま強引に開けようとすれば、少しだけ開いたドアは閉まってしまいそう。さて、どうしたものか……。すると--

なんと、ドアの向こうから相方のモモちゃんがドアを押して開けてくれたのです！なんという姉妹コンビプレイ！あまりのタイミングの良さに脱帽です。

その後、まるで示し合わせたかのように、お互い部屋に入ったり外に出たり……それぞれがお目当ての場所へと向かっていくのでした！

まさかのコンビネーション技に脱帽する人続出

まさかのコンビネーション技により、華麗に部屋のドアを自由に開閉させる姉妹猫の行動は、Instagramでも216万回以上再生されるほど話題に！

コメント欄には「えーすごいですね！」「えっまさかの共同作業⁈」「コレは恐るべしだわぁ～」とその賢さに脱帽するユーザーが集まりました。

Instagramアカウント「わきまる」さまでは、今回紹介した姉妹猫ムギちゃんとモモちゃんの他の日の様子も投稿されています。気になる方は、ぜひアカウントをチェックしてみてくださいね！

ムギちゃん、モモちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「わきまる(@narabai03)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。